TrendForce：预计 2021 年电视销量有望达到 2.23 亿台，同比增长 3.1%

IT之家3月29日消息 TrendForce 集邦咨询近日发布了 2021 全球电视行业预测。报告显示，今年全球电视出货量预计达到 2.23 亿台，增长 3.1%。2020 年欧洲杯、奥运会延期至今年举办，这有助于提升电视需求。然而电视面板价格从 2020 年 6 月起持续增长，芯片产能紧张导致价格上涨，因此各尺寸电视价格已经明显上涨。集邦咨询表示，指标性尺寸 32 英寸的价格涨幅高达 134%。

电视品牌方面，低价白牌以及二、三线小品牌获取资源困难，而大品牌获取面板资源等原材料更加容易，整体需求大而稳定，因此交易获得优先采购权。2020 年前五大电视品牌是三星、LG、TCL、海信和小米，今年这几大品牌市场占有率有望提升至 62%。

尺寸方面，由于 32 英寸电视涨幅最高，品牌为了避险纷纷将产品转向 55 英寸及以上尺寸。除了 55 英寸的出货比重仍维持在 20% 外，2021 年 60 英寸以上超大尺寸的出货比重也提升 3.3 个百分点，达 17.7%。今年超大尺寸出货明显快速拉升。

IT之家了解到，LCD 液晶面板价格持续上涨，而 OLED 面板价格走势相反，二者差距缩小。集邦咨询表示，截至 2020 年底，OLED 与 LCD 面板价差收敛至 2.9 倍，今年第一季更进一步缩小至 2.2 倍。这得益于 LG 乐金显示（LGD）在广州 8.5 代线产能提升。预计今年 OLED 电视出货量将大幅成长 72%，达 676 万台。