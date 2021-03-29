4999 元起，小米 11 Pro 正式发布：骁龙 888 处理器，目标 “安卓机皇”

IT之家3月29日消息 在今晚的春季新品发布会上，小米刚刚发布了小米 11 系列的大杯——小米 11 Pro，产品设计目标为 “安卓机皇”。

外观

小米 11 Pro 外观设计方面与小米 11 类似，拥有三种配色，分别为：

绿色：极具想象力的色彩，气质迷人

紫色：浪漫与美好的化身，时尚之选

黑色：沉稳大气的风格，绝对经典

屏幕

小米 11 Pro 搭载了四微曲柔性屏：

顶级屏幕：2K+120Hz+E4 高刷屏，10 亿色真彩显示

Dolby Vision：超高动态，惊艳色彩的极致观影体验

DisplayMate A+：行业权威认证，13 项纪录突破

非凡音质：高品质立体双扬声器，哈曼卡顿专业调音

大猩猩 Victus：抗摔提升 1.5 倍，耐磨性提升 2 倍

配置

小米 11 Pro 全球首发全相变散热技术，电竞级散热体验：

新型相变导热材料，导热能力提升 100%

配合 2000m㎡大 VC，形成固液气三态疾速散热系统

骁龙 888 顶级性能，满血 LPDDR5+UFS 3.1

IP68 级防尘防水，全球首发高透「泄压阀」技术，有效降低因意外导致的手机坏损率

WiFi 6 增强版，最大理论速度为 3.5Gbps

《原神》最高画质 30 分钟实测，媲美电竞手机的帧率表现，温度更低

续航

小米 11 Pro 全球首发超级快充「硅氧负极」电池，新材料带来更快充电、更高电池密度。同时支持 67W 有线快充，全球首发 67W 无线快充，36 分钟同时充满。

5000mAh，高端旗舰机中的最大电量

续航表现：同级旗舰 NO.1，全部榜单 TOP3

小米率先将新能源汽车电池技术应用于手机，兼顾快充、手感以及大电量

此外，小米全球首发 80W 无线充电座，曲面风道，高效散热。双线圈设计，卧立两用。一键开启疾速模式，提速 15%。

小米 80W 无线充电座套装，80W 无线充电座 + 120W 充电器，￥499 元。

小米 11 Pro 推出了三个版本：

【标准版】不含充电器和数据线

【套装版】附赠 67W 氮化镓充电器，原价 129 元，+0 元选购。

【超级套装版】80W 无线充电座 + 120W 充电器，原价 499 元，+199 元限量换购

摄像头

小米 11 Pro 搭载三星 GN2 传感器，拥有 1/1.12" 英寸超大底 ,50MP 每颗像素都达到 1.4μm，融合后更是前所未有的 2.8μm。全球首发 Dual PD Pro，全像素全向 8 核对焦，全场景秒对焦，及双原生 ISO Fusion 超高动态范围。

搭载 50 倍潜望长焦镜头，支持 5 倍光学变焦与光学防抖。

1300 万像素超广角镜头

主摄支持 8K 电影相机

支持 1920fps 视频拍摄

售价

IT之家了解到，小米 11 Pro 共有 3 个存储版本，8/128GB 版本售价 4999 元，8/256GB 版本售价 5299 元，12/256GB 版本售价 5699 元。