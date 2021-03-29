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4999 元起，小米 11 Pro 正式发布：骁龙 888 处理器，目标 “安卓机皇”

2021/3/29 20:24:28 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家3月29日消息 在今晚的春季新品发布会上，小米刚刚发布了小米 11 系列的大杯——小米 11 Pro，产品设计目标为 “安卓机皇”。

外观

小米 11 Pro 外观设计方面与小米 11 类似，拥有三种配色，分别为：

  • 绿色：极具想象力的色彩，气质迷人

  • 紫色：浪漫与美好的化身，时尚之选

  • 黑色：沉稳大气的风格，绝对经典

屏幕

小米 11 Pro 搭载了四微曲柔性屏：

  • 顶级屏幕：2K+120Hz+E4 高刷屏，10 亿色真彩显示

  • Dolby Vision：超高动态，惊艳色彩的极致观影体验

  • DisplayMate A+：行业权威认证，13 项纪录突破

  • 非凡音质：高品质立体双扬声器，哈曼卡顿专业调音

  • 大猩猩 Victus：抗摔提升 1.5 倍，耐磨性提升 2 倍

配置

小米 11 Pro 全球首发全相变散热技术，电竞级散热体验：

  • 新型相变导热材料，导热能力提升 100%

  • 配合 2000m㎡大 VC，形成固液气三态疾速散热系统

  • 骁龙 888 顶级性能，满血 LPDDR5+UFS 3.1

  • IP68 级防尘防水，全球首发高透「泄压阀」技术，有效降低因意外导致的手机坏损率

  • WiFi 6 增强版，最大理论速度为 3.5Gbps

  • 《原神》最高画质 30 分钟实测，媲美电竞手机的帧率表现，温度更低

续航

小米 11 Pro 全球首发超级快充「硅氧负极」电池，新材料带来更快充电、更高电池密度。同时支持 67W 有线快充，全球首发 67W 无线快充，36 分钟同时充满。

  • 5000mAh，高端旗舰机中的最大电量

  • 续航表现：同级旗舰 NO.1，全部榜单 TOP3

  • 小米率先将新能源汽车电池技术应用于手机，兼顾快充、手感以及大电量

此外，小米全球首发 80W 无线充电座，曲面风道，高效散热。双线圈设计，卧立两用。一键开启疾速模式，提速 15%。

小米 80W 无线充电座套装，80W 无线充电座 + 120W 充电器，￥499 元。

小米 11 Pro 推出了三个版本：

  • 【标准版】不含充电器和数据线

  • 【套装版】附赠 67W 氮化镓充电器，原价 129 元，+0 元选购。

  • 【超级套装版】80W 无线充电座 + 120W 充电器，原价 499 元，+199 元限量换购

摄像头

小米 11 Pro 搭载三星 GN2 传感器，拥有 1/1.12" 英寸超大底 ,50MP 每颗像素都达到 1.4μm，融合后更是前所未有的 2.8μm。全球首发 Dual PD Pro，全像素全向 8 核对焦，全场景秒对焦，及双原生 ISO Fusion 超高动态范围。

  • 搭载 50 倍潜望长焦镜头，支持 5 倍光学变焦与光学防抖。

  • 1300 万像素超广角镜头

  • 主摄支持 8K 电影相机

  • 支持 1920fps 视频拍摄

售价

IT之家了解到，小米 11 Pro 共有 3 个存储版本，8/128GB 版本售价 4999 元，8/256GB 版本售价 5299 元，12/256GB 版本售价 5699 元。

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关键词：小米

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