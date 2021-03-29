WeWork 通过 SPAC 上市：最大功臣是被罢免的前 CEO

北京时间 3 月 29 日晚间消息，据报道，共享办公巨头 WeWork 上周五宣布，将通过与空白支票公司 BowX Acquisition 合并的方式上市。包括债务在内，这笔交易为 WeWork 估值约 90 亿美元。但令人意想不到的是，促成这笔交易的功臣居然是被罢免的 WeWork 前 CEO 亚当 · 诺伊曼（Adam Neumann）。

知情人士称，诺伊曼去年 11 月会见了 “特殊目的收购公司”（SPAC）BowX Acquisition 联席 CEO 维维克 · 拉纳戴夫（Vivek Ranadivé），后者随后与 WeWork 展开谈判，并最终达成交易。

很难想象，诺伊曼是促成这笔交易的最大功臣。毕竟，他与软银有过法律纠纷，最终还被软银踢出 WeWork。2019 年 10 月，作为拯救 WeWork 计划的一部分，软银同意从投资者和 WeWork 员工（包括诺伊曼在内）手中购买价值 30 亿美元的股票，有望持有 WeWork 近 80% 的股份。但最终，软银放弃了该计划。2020 年 4 月，WeWork 对软银提起了诉讼。2020 年 9 月，软银将诺伊曼踢出 WeWork。

知情人士称，诺伊曼和 BowX Acquisition 联席 CEO 拉纳戴夫通过 Zoom 电话会议相识，而这场会议是由瑞银集团一位高级资本市场银行家促成的。在电话会议上，诺伊曼强调了 WeWork 的前景，激起了拉纳戴夫的兴趣。在去年 8 月融资 4.2 亿美元后，BowX Acquisition 一直在寻找收购目标。

分析人士称，WeWork 上周五与 BowX Acquisition 达成合并协议后，在一定程度上缓解了软银因投资 WeWork 而遭受的打击。自 2017 年以来，软银已向 WeWork 投资至少 185 亿美元。

当然，需要指出的是，诺伊曼也将从 WeWork 的 SPAC 交易中受益，因为他仍持有 WeWork 约 10% 的股份，价值约 7.9 亿美元。

消息人士称，诺伊曼在向拉纳戴夫推介 WeWork 后，并没有参与 SPAC 交易的谈判。拉纳戴夫和他的团队从去年 12 月开始与 WeWork 进行讨论，知情人士称，软银 COO 兼 WeWork 执行董事长马塞洛 · 克劳雷（Marcelo Claure）代表软银牵头谈判，软银 CEO 孙正义也介入其中。

早在 2019 年 8 月，WeWork 就正式向美国证券交易委员会（SEC）提交了 IPO（首次公开招股）招股书，宣布了上市意向。但同年 9 月底，WeWork 又撤回了上市申请。据报道，WeWork 之所以考虑推迟 IPO，主要是因为该公司意识到，公开市场给予的估值，要远低于 WeWork 之前私募融资的估值。

据 WeWork 向潜在投资者展示的一份文件显示，WeWork 去年亏损 32 亿美元，较 2019 年的 35 亿美元有所收窄，原因是资本开支从 2019 年的 22 亿美元削减了约 98% 至 4900 万美元。文件还显示，2020 年底，WeWork 共享办公空间的出租率为 47%，而疫情前为 72%。