卡通策略游戏《狂野之心》将于 5 月 20 日发售：玩法类似《皮克敏》，支持中文

IT之家3月29日消息 卡通动作策略新游《狂野之心（The Wild at Heart）》官方确认游戏将于 5 月 20 日正式发售，登陆 Steam 和 Xbox 平台，游戏支持中文。

IT之家了解到，《狂野之心》是一款由 Moonlight Kids 开发、Humble Games 发行的游戏，背景设定于一个神秘幽暗的幽深森林，主角为两个离家出走的小朋友。

游戏玩法类似《皮克敏》，玩家不能使用主角直接进行战斗，需要在幽深森林里集结和指挥魔法小精灵，率领它们对付敌人、收集资源、开辟新道路等。与伙伴们一起探索森林里一切的不解之谜，同时每个关卡有时间限制，务必在天黑前回到营地。

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一个神秘的遁世之地迎来了两个离家出走的早熟小朋友。这里生活着各种神奇生物与一个古怪的守护团（可惜团员已经大多走失），还封印着一个来自冥河的邪魔。欢迎来到幽深森林。

召唤伙伴

集结和指挥古怪的魔法小精灵，让它们帮你打碎物品、收集战利品、攻击敌人以及开辟新道路等等！

尽情探索

这个古老的避世之地的地貌多样，森林、洞穴、海岸线和古神祠不一而足… 幽深森林的各种不解之谜在等着你来探索呢。

收集与制造

收集魔法水晶、废铁和电气部件等稀有资源，用它们打造全新的建筑、物品或进行升级！

精彩的战斗

指挥你的小精灵军队，拿起吸魔器，对付那些危险的野生动物和超出常人想象的敌人吧！

夜幕降临

幽深森林的居民都知道一句老话：“暗孕育不详！”这可不是瞎说的。邪恶的存在徘徊在阴影之中，每当夜幕降临，请务必回到营地等待天光大亮。