奔驰纯电豪华轿车 EQS 内饰设计正式公布：曲面玻璃屏幕超 141 厘米

IT之家3月30日消息 梅赛德斯 - 奔驰旗下梅赛德斯 - EQ 子品牌的首款大型豪华纯电轿车——奔驰全新 EQS 纯电轿车近日正式公布了内饰设计。全新 EQS 也是首款基于豪华行政座驾平台打造的纯电车型。

全新 EQS 将于梅赛德斯 - 奔驰的碳中和工厂——位于辛德芬根的 “56 号工厂”进行生产。

全新 EQS 将是 EQ 旗下首款基于纯电平台正向研发打造的车型。其风阻系数达 Cd 0.20，采用 “弯弓式”一体车身，配合驾驶舱前置与溜背造型设计。

全新 EQS 将 A 柱与 C 柱前移，搭配无框车门与弧形高腰线的设计。三叉星徽图案被广泛应用于前格栅面板、轮毂、内饰饰板等各处。

IT之家了解到，全新 EQS 的座舱中，MBUX Hyperscreen 是其内饰设计的核心。整体宽度超过 141 厘米的曲面玻璃屏幕，三块高分辨率屏幕融合，两个涡轮状的空调出风口则被嵌入到玻璃屏幕之中。

此外，全新 EQS 还提供类似于全新 S 级轿车上的中控设计。中控屏与扶手台连接，中控面板提供木制饰板等选择。

基于柏林之声环绕立体声音响系统，全新 EQS 提供 3 种模拟声浪，包括 Silver Waves（银色声浪）、Vivid Flux（灵动之流）、Roaring Pulse（咆哮脉冲）。

全新 EQS 搭载升级版畅心醒神空气调节组件，配备大型 HEPA 高效过滤系统，该系统整合空气传感器、过滤器、显示器和空调系统，可实时监测空气质量，并配合空调实时启动。该系统使用了大约 600 克活性炭。

作为首款基于豪华行政座驾平台打造的纯电车型，全新 EQS 提供 2 种座椅选择——电动艺术风格的舒适型座椅和 AMG 风格的运动型座椅。