热潮来袭，美国综艺《周六夜现场》恶搞 NFT

北京时间 3 月 30 日早间消息，据报道，美国著名电视综艺《周六夜现场》（Saturday Night Live）最新播出的一段小品对 “非同质化代币”（NFT）进行了解释。

在这个小品中，凯特 · 麦金农（Kate McKinnon）扮演美国财政部长珍妮特 · 耶伦（Janet Yellen）。她在剧中来到一个大学课堂解答学生提问。当皮特 · 戴维森（Pete Davidson）扮演的学生问她什么是 NFT 后，便在课堂上展开了一场互动。

整个过程通过模仿埃米纳姆（Eminem）的 MV《Without Me》来解释了 NFT。

近几个月来，NFT 因为令人咂舌的销售额吸引了人们的广泛关注。根据 NFT 市场 CryptoSlam 的数据，仅在过去的一个月中，这种加密艺术品的销售额就超过了 10 亿美元。

3 月初，数字艺术家 Beeple 以 6930 万美元的价格出售了一件加密艺术品，创造了历史。其他引人注目的人物还包括特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）的女友 Grimes、史蒂夫 · 青木（Steve Aoki）和 Twitter CEO 杰克 · 多西（Jack Dorsey），他们都以数百万美元的价格出售了 NFT。

NFT 是一种独特的数字资产，可以使用包括以太坊和 WAX 在内的加密货币在线购买。这些资产可以包含艺术作品、体育比赛精彩瞬间、猫咪视频、表情包，甚至是推文等任何内容。

当你购买 NFT 时，你在大多数情况下并不是在购买内容，而是购买在你的名字与区块链上的艺术品之间建立联系的令牌。如果有人购买图像或表情包，便可在区块链上拥有它，但他们无法控制这些内容的传播。

在小品中，当蝙蝠侠搭档罗宾打扮的学生向耶伦提出问题后，她没有立即回答。相反，她将问题转给其他学生。

克里斯 · 雷德（Chris Redd）扮演的角色让人联想到《黑客帝国》（The Matrix）里的墨菲斯（Morpheus），他和嘉宾明星杰克 · 哈洛（Jack Harlow）扮演的清洁工都试图通过埃米纳姆的说唱来解释 NFT 的概念。

在小品的结尾，这几个人也成为 NFT 的一部分，以披头士乐队著名的《Abbey Road》的姿势结束表演。

这个小品在 Twitter 上吸引了很多人的关注，包括马斯克在内的加密货币投资者与该视频进行了互动。

甚至有投资者在视频下面表示想要购买这段视频的 NFT。

如果《周六夜现场》真的以 NFT 的形式出售这段视频，它也不会是不是第一家这么做的媒体公司。

上周，《纽约时报》以近 60 万美元的价格售出了一篇阐述 NFT 的专栏。