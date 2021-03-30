2020 年上海移动通信实际平均下载速率达 33.35Mb/s

IT之家3月30日消息 据网信上海，上海市经信委组织第三方，发布了《上海市移动通信用户感知度测评报告（2020）》。

报告显示，2020 年上海移动通信实际平均下载速率达 4.17MB/s（33.35Mb/s），较上年提升 6.72%；从行业看，大学校园、知名商圈、大型公园的网络感知度较好；从区域看，虹口、普陀、闵行名列前三。

IT之家了解到，相关测评内容主要包括语音业务、短信业务、数据业务 （测速软件测速、HTTP 下载、视频观看、摄影录像软件观看、直播软件观看、聊天类软件应用、游戏类软件应用、主流软件应用、网页打开）三个内容。

报告指出，从行业来看，11 大行业平均分为 96.89 分，其中大学校园综合测评得分最高，为 98.20 分，地铁线路行业分数最低，为 90.84 分，低于平均分 6.05 分，用户感知较差，需要进一步改进。低于行业平均分的行业有居民区、3+1 中心、三甲医院、重点区域道路和隧桥，得分分别为 96.87 分、96.80 分、96.66 分、94.84 分和 94.63 分。表现较差主要原因是各运营商在个别场所出现 4G 网络信号极差，仅能进行语音通话和短信业务，数据业务表现较差，得分较低。隧桥、地铁线路方面因较多区域出现通话异常导致得分较低。