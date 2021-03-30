2499 元起，黑鲨 4/Pro 再次开售：120W 闪充 + 144Hz 三星 E4 屏

IT之家3月30日消息 黑鲨 4 系列手机于 3 月 23 日正式发布，全系采用 120W 闪充技术，将于今日上午全平台开售。

其中，黑鲨 4 搭载高通骁龙 870 处理器，6GB+128GB 售价 2499 元，8GB+128GB 售价 2699 元，12GB+128GB 售价 2999 元，12GB+256GB 售价 3299 元。

黑鲨 4 Pro 则搭载骁龙 888 芯片，8GB+256GB 售价 3999 元，12GB+256GB 售价 4499 元，16GB+512GB 售价 5299 元。

设计方面，黑鲨 4 系列采用一体式玻璃背板，厚 9.9 毫米。黑鲨 4 提供幻镜黑、墨海黑、凌光灰、风暴蓝、樱舞粉 5 款配色，Pro 提供遂空黑、棱镜灰、墨海黑、战羽青四个配色。

配置方面，黑鲨 4 Pro 搭载高通骁龙 888 芯片，辅以满血版 LPDDR5、增强版 UFS3.1，支持 Wi-Fi 6 增强版，采用三明治液冷散热（前壳液冷单元 + 高导热石墨 + 后壳液冷单元 + 高导热石墨 ）。

IT之家了解到，黑鲨 4 系列手机全系配备 “磁动力升降肩键”，采用无接触磁驱动方案，拥有 6 级磁力驱动以及 160g 按键力度，可达 100 万次的按键寿命，拥有 15 种拨动键纹理方案，支持自定义功能。

屏幕方面，该机配备了 6.67 英寸 E4 材质三星 AMOLED 屏幕，钻石排列，局部峰值 1300nit，刷新率高达 144Hz，支持 720Hz 多指触控采样率，8.3ms 多指触控响应延迟。

相机方面，黑鲨 4Pro 搭载 64MP 主摄（IMX686）、黑鲨 4 则是 48MP 主摄（IMX582），以及相同的 8MP 超广角镜头和 5MP 微距镜头，前置 2000 万像素镜头。