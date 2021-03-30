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小米 11 Ultra 副屏受热议，魅族万志强谈 PRO 7 背面小窗：原本交互功能和社交意义要多很多

2021/3/30 10:27:48 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 3 月 30 日消息 在小米春季发布会（上）中，小米正式推出了小米 11 Ultra 机型，雷军称之为 “安卓之光”。小米 11 至尊版 8+256GB 版本为 5999 元 ，12+256GB 版本 6499 元，顶配的 12+512GB 版本为 6999 元，同样提供基础版和套装版可选以及加 199 元获得超级套装版。

IT之家获悉，小米 11 Ultra 拥有一个 1.1 英寸的背部副屏，可显示多种信息，但主要用途还是自拍。据悉，这个小窗可以用来息屏显示，支持自定义时间、天气、动图、主题；查看通知，支持消息提醒、健康提醒、音乐控制等；自拍；极限电量，官方宣称 “剩余 10%，极限续航 55 小时”。

小米 11 Ultra 背部小窗被微博网友玩出了花，堪称是品牌 Logo 的最佳展示，包括 SONY、ZEISS、Leica、Nikon、Canon、HASSELBLAD、FUJIFILM、HUAWEI、SAMSUNG。

不过小米 11 Ultra 背部小窗让人联想到四年前发布的魅族 PRO 7 手机。

对此魅族营销负责人万志强在微博上表示，为小米 11 Ultra 在相机的努力探索点赞。前几天就不断被大家提醒，刚刚副屏出现时又被刷屏。其实四年前魅族展开对副屏的思考时，原本赋予它的交互功能和社交意义要多很多，不过中间换人，原有的定位被打断了。前沿的形态被再次引申可惜没有突破 2017 年的思考边界。改天有时间可以分享给大家，如果 小米 11 Ultra 上能复现当时那些想法就更棒了。

魅族此前表示，双瞳如小窗，佳景观历历。PRO 7 手机背面彩色画屏搭配专有交互系统，为你带来不用以往的使用体验。号称是画屏之窗，致敬 MP3 模式。不过该功能引发了网友一些负面评价。

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关键词：小米11 Ultra魅族PRO 7

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