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小米 11 Ultra 超级快充硅氧负极电池科普：能量密度更高、容量更大、充电更快

2021/3/26 14:46:36 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 3 月 26 日消息 小米早些时候宣布小米 11 Ultra 将首发超级快充硅氧负极电池，可让手机电池更薄、充电更快，刚刚小米手机官微对该技术进行了进一步的科普。

小米称，想要将电池容量做大，势必会伴随着手机体积膨胀。这是因为传统的石墨负极电池能量密度已经接近理论极限，难以进一步提高。但小米在新型电池材料上的探索从未停止，我们曾在 MIX Alpha 上首次尝试硅负极电池技术。今天，小米 11 Ultra 首发超级快充硅氧负极电池，电池能量密度更高，容量更大，充电更快。第二代硅氧负极电池通过「掺硅补锂」，让硅颗粒不易粉化，带来 10 倍于石墨的理论克容量。同时对纳米硅补锂，攻克硅碳电池首充效率低、电池寿命短两项业内难题

小米还称，硅负极电池作为电池材料的新方向，已经应用在部分新能源汽车上，而手机行业则可能是这种新材料电池的下一个发力点。随着硅氧负极电池的持续发展，手机电池将变得充电更快、更轻薄、又兼具大容量特性，这会是电池技术未来的发展方向。

IT之家了解到，小米将于下周一举行春季发布会，届时小米 11 Pro & Ultra 将发布，并且要挑战 “安卓机皇”称号。除了上述两部手机，届时新款小米 MIX、小米笔记本 Pro、小米新一代空调等也将同台亮相。

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关键词：小米11 Pro小米11 Ultra

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