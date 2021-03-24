小米 11 Pro/Ultra 再预热：“手机影像的拐点之战”

IT之家 3 月 24 日消息 小米将于下周一举行春季发布会，小米官方昨日确认了小米 11 Pro & Ultra 届时将发布，并且正式挑战 “安卓机皇”称号。今天官方再次对新机进行预热，暗示新机拥有强大的影像系统。

官方此次用 “拐点之战”形容小米 11 超大杯的影像系统，同时 “再探暗夜边界”暗示新机应该拥有非常出色的夜间成像效果。根据此前消息，相机模组上，小米 11 Pro 将会配备双主摄镜头 + 潜望式长焦镜头的三摄组合，最高支持 120 倍变焦，其中主摄是三星 SOCELL GN2 5000 万像素镜头，1/1.12 英寸传感器；小米 11 Ultra 则同样配备了三颗摄像头，但有望升级为双主摄 + 潜望式镜头的组合，且最高支持 120 倍变焦拍摄，还在此基础上增加了一个智窗，也就是副屏，该智窗可用于拍照、快速查看消息等。

核心配置方面，小米 11 Pro、Ultra 有望将搭载骁龙 888 处理器、LPDDR5 内存以及 UFS 3.1 闪存，搭载 5000mAh 大容量电池，支持 67W 有线快充 + 50W 无线快充。有消息称，小米 11 Ultra 有望用上 120W 的有线快充以及 67W 无线快充。

IT之家猜测，小米 11 Pro、小米 11 Ultra 此次升级的一大重点就是影像系统，当然要挑战 “安卓机皇”光拍照强大还不够，期待新机带来的其它方面的升级。