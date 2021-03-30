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首发价 5899 元，联想 YOGA 14s 2021 标压锐龙版即将开启预售

2021/3/30 15:01:29 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家3月30日消息 YOGA 14s 标压锐龙版将于明日凌晨正式开启预售，搭载 AMD 新一代 R7 5800H 标压处理器，辅以 16G 双通道内存和 512G PCIe 固态硬盘，首发价 5899 元， 4 月 7 日全平台开售，有需求的小伙伴可留意。

YOGA 14s 标压锐龙版与英特尔版本相同，采用 14 寸 2.8K 分辨率 90Hz 高刷新率的 16:10 黄金比例满分屏，全段 DC 无频闪，通过莱茵TÜV Eyesafe认证、莱茵TÜV硬件低蓝光认证，支持杜比视界。

值得一提的是，该机不像小新 Pro 14 那样还将后续提供 R5 版本，也就是说该机只能买到 R7 型号。

对于 R7 5800H 标压处理器相信大家都很了解了，这款处理器为 8 核 16 线程，基础频率 3.2GHz，最高加速频率 4.4Gz，核显为 2.0GHz 的 Vega 8。R7 5800H 在 YOGA 14s 2021 上可以实现 45W 性能释放。

其他方面，该机将提供两个全功能 USB-C 接口以及一个 USB 3.2 Gen 1 Type-A 接口，电源适配器为 95W，一小时充电 80%，可提供 15 个小时的 1080p 视频播放时间。

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IT之家提醒，对于各位在纠结小新 Pro 14 和 YOGA 14s 各版本的小伙伴，不妨参考一下下表以甄选适合自己的机型。

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关键词：联想

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