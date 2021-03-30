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5199 元，联想小新 Pro 14 2021 标压锐龙版明日 0 点预售：R7 5800H，16GB+512GB

2021/3/30 14:20:33 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 3 月 24 日消息 联想此前公布了联想小新 Pro 14  2021 的价格：标压锐龙版（R7 5800H）5199 元、酷睿标压版（i5-11300H）4999 元。

今天联想小新官方宣布，小新 Pro 14 2021 标压锐龙版 R7 5800H-16GB-512GB，三期免息，售价 5199 元，3 月 31 日零点开启预售，4 月 7 日 0 点正式开售。

小新 Pro 14 2021 酷睿标压版将搭载英特尔第 11 代酷睿 H35 处理器，官方测试数据显示这款处理器单烤可达 42W 性能释放。小新 Pro 14 2021 锐龙标压版则将搭载 AMD 最新的锐龙 5 5600H 和锐龙 7 5800H 处理器，单烤可达 45W 性能释放。

IT之家获悉，联想小新 Pro 14 2021 全部配备了 14 英寸 2.2K 屏幕，16:10 比例，2240×1400 分辨率，100% sRGB 色域，300nit 亮度。支持雾面防眩光设计。

小新 Pro 14 2021 支持双通道 DDR4 -3200 内存，61Wh 大电池长续航，双全功能 USB-C 接口，标配 95W 高能 PD 适配器，开盖开机人脸识别，屏幕亮度智能调节，键盘背光智能调节。

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关键词：联想Win10笔记本

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