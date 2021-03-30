萤石 DL20VC 智能视频锁发布：徘徊预警功能，续航 4 个月

IT之家3月30日消息 萤石近日发布了 DL20VC 智能视频锁，搭载摄像头支持 1080P 实时视频，具有 142° 广视场角。这款智能锁采用公安部认证的 C 级锁芯，支持虚位密码、防人力破解、防小黑盒破解等多重加密技术。

萤石此款智能锁外部具有广角镜头，身高 1.2~1.9m 的来客在 40cm 内均可以看清人脸。智能锁搭配 App 使用，有客人来访后触摸门铃，主人使用手机便可以进行远程实时视频通话。此外，摄像头还拥有两颗 850nm 红外补光灯，具有 3 米夜视能力。

安全方面，DL20VC 智能锁采用日本进口窄像素 PIR 传感器，可感应在门口徘徊的可疑人员，自动抓拍录像并告警至主人手机。

这款产品电池容量 10000mAh，若每天开门 10 次，可持续使用 4 个月左右。产品低电量时会提前提示，支持 USB 数据线应急供电。产品内置 16GB 存储空间，有着防拆告警功能。

IT之家了解，萤石 DL20VC 智能锁支持指纹、密码、刷卡、钥匙、短信授权、组合方式等 6 种方式开门，童锁功能可以防止小孩、宠物误开门。若门内不慎反锁，主用户可在门外正常解锁，预防孩子误操作。这款产品目前在萤石官网开售，零售价 2099 元，首发价 1599 元：点击打开