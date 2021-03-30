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补贴后 15.18 万元，消息称比亚迪 D1 滴滴网约车 Q1 销量 5000 台

2021/3/30 16:21:48 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 3 月 30 日消息 据界面新闻报道，从滴滴内部人士获悉，滴滴定制车 D1 继 2020 年底正式面市后，2021 年首季度销量为 5000 台。目前，滴滴 D1 已经在长沙、宁波、厦门都已开始运营，招募 D1 专属司机，其中长沙在运营车辆已超过 500 台，用户已经可以在滴滴出行 App 上叫到 D1 定制车。据悉，下一步滴滴定制车 D1 还即将登陆广州、深圳等一线城市。

今年 3 月份，比亚迪 D1 正式上市，该车 NEDC 续航里程 418km，补贴后售价 15.18 万元，仅针对滴滴注册的网约车营运驾驶员开放销售

IT之家曾报道，去年 11 月 滴滴出行正式发布首款定制网约车 D1。D1 采用清新的 “青果色”作为主打色调，有别于目前城市街道上车辆的常规颜色。它针对司机场景和乘客需求分别做了定制化设计。

针对司机，D1 采用了高度定制的超级座椅、移动公文包等，让司机在长时间驾驶工作中减缓疲劳。为降低司机的营运成本，D1 在租金、充电等方面更加实惠。D1 还联通了车与滴滴平台，通过一块 10.1 寸大屏实现车网一体操作。值得一提的是方向盘上的 “滴滴键”，司机师傅通过 “滴滴键”一键接单，再也不用在行驶过程中用手机接单。

对乘客来说，D1 是一款 “可遥控”的网约车。乘客上车前可以通过滴滴 App 调节车内空调温度、风量等。当乘客呼叫 D1 时，平台会派发一个彩虹颜色与迎驾车辆匹配，“彩虹接驾灯”让乘客更方便找车。D1 的单侧电滑门让上下车体验更好。在安全方面，D1 搭载了 AEB 系统，急行遇障时会自动刹车，保障司乘安全。这是在同档车中首次采用 AEB 系统，也是首款搭载 AEB 系统的网约车。

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关键词：滴滴比亚迪网约车

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