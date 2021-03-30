爆料人士：特斯拉电动皮卡最快 6 月份开始生产，地点在奥斯汀超级工厂

3 月 30 消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉，在 2019 年的 11 月 22 日正式推出了酝酿已久的电动皮卡 Cybertruck，共有单电机后轮驱动版、双电机全轮驱动版和三电机全轮驱动版 3 个版本，后一个版本预计在明年年底开始量产，另外两个版本则是计划今年年底开始量产。

但从外媒最新的报道来看，特斯拉这一款外观霸气的电动皮卡，量产时间有望提前，有报道称最快在今年 6 月份就将开始生产。

外媒是援引爆料人士的透露，报道特斯拉电动皮卡 Cybertruck 最快今年 6 月份就将开始生产的。这一爆料人士表示，他在特斯拉工作的邻居透露，他将前往奥斯汀超级工厂，从事电动皮卡相关的工作。

而另一名爆料人士在社交媒体上表示，特斯拉已在弗里蒙特工厂建立了一条电动皮卡 Cybertruck 的试验生产线，最终将在奥斯汀超级工厂生产。

特斯拉奥斯汀超级工厂，是在去年 7 月份宣布的，目前仍在建设之中，但压铸设备、工业机器人、喷漆设备等，在 2 月份就已开始进场，电动皮卡 Cybertruck 是特斯拉目前计划在奥斯汀超级工厂生产的车型之一，另外一款是 Model Y。

外媒在报道中提到，去年 9 月份，有媒体根据工厂承包商在奥斯汀市网站上公布的文件报道称，特斯拉计划在今年 5 月份完成奥斯汀超级工厂的实际建设。在 5 月份完成建设，也就意味着有望很快投产，也就有望 6 月份开始生产相关的电动汽车。