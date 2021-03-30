外媒：尽管价格上涨，特斯拉 Model Y 在中国的需求仍保持稳定

3 月 30 日消息，据国外媒体报道，上周，电动汽车制造商特斯拉将国产 Model Y 售价上调了 8000 元。其中，国产 Model Y 长续航版的售价从 33.99 万元上调至 34.79 万元，而 Performance 高性能版的售价则从 36.99 万元上调至 37.79 万元。

尽管特斯拉上周提高了国产 Model Y 的售价，但中国市场对 Model Y 的需求并没有出现太大变化。媒体报道称，特斯拉展厅的客流量仍然保持稳定。

此外，有媒体采访了 20 名对 Model Y 感兴趣的潜在买家，其中有 13 名表示愿意为该车额外支付 8000 元，另外 7 名表示，他们将考虑购买这款车，但可能会在价格稳定后下订单。

Model Y 于 2021 年 1 月 1 日首次进入中国市场，并于 1 月 18 日开始在中国交付。尽管这款车在中国才上市几个月，但这并没有影响它成为市场上最受欢迎的电动汽车之一。

据悉，特斯拉是在其位于上海的超级工厂生产国产 Model Y 的。去年 12 月份，该公司在上海超级工厂内完成了其 Model Y 厂房的扩建，该厂房专门用于生产国产 Model Y。

特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）曾表示，从长远来看，中国将是特斯拉最大的市场。