特斯拉得克萨斯工厂开始大规模招聘：多数职位与生产电池芯相关

北京时间 3 月 30 日早间消息，据报道，特斯拉得克萨斯州工厂的招聘已经启动，这座超级工厂新增了大约 50 个招聘职位，其中许多职位与在当地生产电池芯有关。

在增加产能方面，特斯拉现在还有很多事情要做。当前他们有两座超级工厂正在建设之中，一座位于得克萨斯州，另外一座则位于德国柏林。另外，他们还正在对上海超级工厂进行扩建。

此外，特斯拉还将首次涉足电池芯制造领域，并且正在部署其首个大规模电池芯生产工厂。

今年下半年，特斯拉将在德州超级工厂开始生产 Model Y 车型。最新的无人机飞跃视频显示，工厂的建设已经获得了巨大的进展。当前特斯拉已经开始招聘生产工人，而不是建设工人。

如今，特斯拉为这座工厂发布了最新一批将近 50 个新的招聘职位，其中多个职位与电池芯生产相关。特斯拉在制造工程经理的职位描述中写道：“电池芯是特斯拉汽车和储能系统的关键部件。这个职位将有机会为我们的产品作出有意义的贡献。此岗位工作环境要求高，节奏快，会让人无比兴奋。你将挑战自己的极限，并与才华横溢的团队合作，将不可思议的事情变成现实。在这个环境中，优秀的工作将会得到奖励，个人要承担巨大的责任。”

目前还不清楚特斯拉将在何时实现电池芯的量产，但是该公司似乎希望现在就开始为此进行招聘。