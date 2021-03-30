首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>笔记本

联想新款拯救者游戏本今晚 8 点发布：三大系列，半小时发完

2021/3/30 16:50:27 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
评论：

IT之家 3 月 30 日消息 今晚 8 点，联想将举行拯救者新品发布会。联想笔记本产品总监林林表示，本次发布会将 “短小精悍，少说废话”，三款游戏本新品预计将在半小时内完。

联想拯救者新品发布会将于晚上8点举行，依次发布R9000P、R9000K和R7000P三款游戏本，之后发布联想拯救者系列IP产品。

IT之家了解到，联想拯救者旗舰机型 R9000K 薄至 20.1mm，重约 2.5kg。屏幕为 16英寸 2560*1600 165Hz，500nit 亮度。处理器可选80W性能释放的R9 5900HX和R7 5800H，显卡可选 3060（130W）、3070（140W）和RTX 3080 16G（165W）。

联想拯救者R9000P 薄至 21.7mm，重约 2.58kg。屏幕为 16英寸 2560*1600 165Hz，500nit 亮度。处理器为80W性能释放的R7 5800H，显卡可选 3060（130W）、3070（140W）。

联想拯救者R7000P 薄至 22.5mm，重约 2.45kg。屏幕为 15.6英寸 1080p 165Hz，300nit 亮度。处理器为70W性能释放的R7 5800H，显卡为 3060（130W）。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：联想游戏本

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用