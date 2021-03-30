文旅部查处一批涉网络文化市场违法违规案：含 B 站、斗鱼直播、动漫之家等

IT之家3月30日消息 据 “文旅之声”微信公众号，文化和旅游部发布消息称，为进一步加强未成年人保护工作，文化和旅游部持续加强网络文化市场执法。

今年 2 月，文化和旅游部在全国范围内部署开展网络文化市场集中执法检查，重点检查低俗庸俗媚俗、炫富拜金、危害社会公德等禁止内容问题。

IT之家了解到，上海市杨浦区多次约谈上海宽娱数码科技有限公司（“B 站”），督促下线内容违规的网络动漫产品及相关视频，妥善处理争议问题。

湖北省武汉市督促武汉斗鱼网络科技有限公司（“斗鱼直播”）落实自查清理工作，处理问题直播间 356 个，封禁相关账号 27 个，拦截删除违规弹幕 36 万余条。

此外，文化和旅游部文化市场综合执法监督局还根据 12318 全国文化市场举报平台线索，督办北京市文化市场综合执法总队查办了尚科齐（北京）网络科技有限公司提供含有禁止内容的网络动漫产品案。

据查证，该公司运营的 “动漫之家”平台通过 “在网页端收藏保存，在手机 APP 观看下载”的方式，暗中提供内容违规的网络动漫产品，企图逃避主管部门的执法监管，情节恶劣。北京市文化市场综合执法总队责令“动漫之家”立即下线全部违规网络动漫产品，并依据《互联网文化管理暂行规定》等相关规定，给予该公司高限罚款的行政处罚。