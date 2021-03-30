英国对苹果公司展开反垄断调查：Epic Games 趁机投诉

北京时间 3 月 30 日晚间消息，据报道，《堡垒之夜》开发商 Epic Games 今日表示，已向英国竞争监管机构 “竞争与市场管理局”（CMA）投诉苹果公司，支持 CMA 对苹果的反竞争行为展开调查。

CMA 本月初曾宣布，已对苹果公司展开反垄断调查。CMA 当时称，此前接到投诉称，苹果对应用程序（App）开发者设置的条款和条件不公平，不利于市场竞争。CMA 表示，此次调查将评估苹果在英国 iOS 设备的应用分发方面，是否占据主导地位，以及苹果是否对使用 App Store 的开发者强加了不公平或反竞争的条款。

对于 Epic Games 今日向英国 CMA 投诉，苹果公司的一位发言人称：“Epic Games 在英国 CMA 面前推动他们的议程，这并不令人惊讶；因为我们已经看到，他们在世界各地使用同样的策略。Epic Games 希望在一套新的规则下运营，我们认为这是错误的。”

长期以来，与苹果 App Store 应用商店相关的支付政策，一直招致应用开发商的抱怨，称他们被迫使用苹果的支付系统，而该系统要收取 15% 至 30% 的佣金。

为此，Epic Games 去年还对苹果采取了法律措施，随后蔓延至全球范围内的多起诉讼。针对苹果将《堡垒之夜》从应用商店下架，Epic Games 创始人兼 CEO 蒂姆 · 斯威尼（Tim Sweeney）直言不讳的称，苹果的做法将人为地抬高消费者的成本，扼杀开发者的创新。

当前，Epic Games 在澳大利亚和美国对苹果的诉讼仍在进行中，并在欧盟提交了反垄断投诉。