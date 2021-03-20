蒂姆 · 库克将在 Epic 诉苹果反垄断案中出庭，接受 1 小时交叉询问

北京时间 3 月 20 日下午消息，据报道，苹果周五提交了将在 Epic Games 诉讼中出庭作证的证人名单，包括该公司 CEO 蒂姆 · 库克（Tim Cook）、“苹果院士”菲尔 · 席勒（Phil Schiller）和苹果软件工程高级副总裁克雷格 · 费德里西（Craig Federighi）。

据悉，库克将直接作证 1 小时，还会接受 1 小时的交叉询问。费德里西将作证 2 小时，接受 1 小时交叉询问。负责 App Store 的席勒将共计作证 10 个小时。苹果公司的所有证人都将亲自出庭。

苹果在声明中说，该公司高管渴望分享 App Store 对创新和全球经济的影响：“我们的高级管理人员期待与法院分享 App Store 在过去 12 年中对创新、全球经济和客户体验产生的非常积极的影响。我们相信该案将证明 Epic 故意违反协议只是为了增加收入，这就是他们被 App Store 下架的原因。Epic 通过这种做法绕过了 App Store 的安全功能，从而减少竞争，并使消费者的隐私和数据安全面临巨大风险。”

苹果公司的证人名单还包括 App Store 副总裁麦特 · 费舍尔（Matt Fischer）、欺诈工程算法和风险负责人埃里克 · 费雷德曼（Eric Friedman）、商务和支付总监埃里克 · 格雷（Eric Gray）、游戏开发经理马克 · 格里姆（Mark Grimm），以及营销、开发者关系及相关领域的其他员工。

Epic 的证人包括该公司 CEO 蒂姆 · 斯维尼（Tim Sweeney）和其他 Epic 员工，第三方证人包括 Facebook、微软、英伟达的高管，以及前 iOS 软件负责人斯科特 · 福斯托尔（Scott Forstall）。Epic 在 2 月份表示，他们正试图与福斯托尔取得联系，但难以找到他。Epic 之所以拜访福斯托尔，是因为他在 2013 年离开苹果之前曾参与 App Store 的发布。

该案定于 5 月 3 日星期一开庭。