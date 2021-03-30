Big News：赌上全部声誉，雷军亲自带队进军电动车行业，小米造的第一辆车是房车

IT之家3月30日消息 小米集团今日发布公告称将成立一家全资子公司并由其负责高品质智能电动汽车业务。小米造车首期投资为 100 亿元人民币，预计未来 10 年投资额 100 亿美元。此外，小米首席执行官雷军先生将兼任智能电动汽车业务的首席执行官。

随后一位小米内部人士透露，小米造车团队目前已经搬到产业园内 A 栋一起办公，有多个小米内部团队已经加入其中。

在今日的小米春季发布会的最后，雷军首次向公众吐露小米此前种种困境，以及，关于造车的一系列事项，宣示小米正式进军电动车行业并亲自带队，10 年投入100 亿美元，首期投资 100 亿元。

一往无前，生生不息。

他表示：小米在今年 1 月 15 日才应董事会要求开始调研造车。他还公布了一张和马斯克的合照。

雷军称，小米之前一直专注在核心业务，一开始说要研究电动汽车，内心是抗拒的，手机这场仗还没打完，造车会不会分心，而他最近最终说服了自己，他们还需要十年前那样的勇气。

雷军还表示，他对电动汽车一直非常看好，现在已经投资了近 10 家电动车产业的公司，小米将以现有 1080 亿元现金储备、10000 多人的研发团队、全球前三的手机业务、全球最好的智能生态全力打造小米汽车。

甚至，雷军直接放言：我们亏得起，尽管造，不认真打一仗，愧对米粉对小米支持！他表示，这将会是他生命中最后一次重大创业项目，押上人生全部的声誉为小米汽车而战。小米汽车不接受外部投资，将会打通手机，米家的设备以及整个生态圈。

IT之家了解到，小米在决定造车之后，小米工程师最后做出了一台试验用全套小米智能家居的房车，这也是小米造的第一辆车。