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一张图看懂联想拯救者新品游戏本：RTX 3080（16GB 显存）顶配版只要 14999 元

2021/3/30 23:09:46 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 3 月 30 日消息 今晚，联想发布了拯救者旗舰电竞本 R9000K 2021，专业电竞本 R9000P 2021 和电竞游戏本 R7000P 2021，全系配备了 AMD 锐龙 5000H 系列处理器，显卡可选 RTX 3060 到 16GB 显存的 RTX 3080。一张图带你看懂拯救者新品。

参数方面，联想拯救者旗舰机型 R9000K 薄至 20.1mm，重约 2.5kg。屏幕为 16 英寸 2560*1600 165Hz，500nit 亮度。处理器可选 80W 性能释放的 R9 5900HX 和 R7 5800H，显卡可选 3060（130W）、3070（140W）和 RTX 3080 16G（165W）。

联想拯救者 R9000P 薄至 21.7mm，重约 2.58kg。屏幕为 16 英寸 2560*1600 165Hz，500nit 亮度。处理器为 80W 性能释放的 R7 5800H，显卡可选 3060（130W）、3070（140W）。

联想拯救者 R7000P 薄至 22.5mm，重约 2.45kg。屏幕为 15.6 英寸 1080p 165Hz，300nit 亮度。处理器为 70W 性能释放的 R7 5800H，显卡为 3060（130W）。

IT之家了解到，联想拯救者新款游戏本将于3月31日零点开启预售，4月7开卖，感兴趣的小伙伴可以尝试抢一下。

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关键词：联想游戏

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