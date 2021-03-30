联想拯救者 2021 款 R9000K/R9000P/R7000P 游戏本发布

IT之家 3 月 30 日消息 今天，联想正式发布了 2021 R9000K/R9000P/R7000P 三个系列的游戏本，搭载R9 5900HX和16GB大显存RTX 3080 的R9000K 2021 顶配版首发仅14999元。具体价格如下：

IT之家了解到，联想拯救者旗舰机型 R9000K 薄至 20.1mm，重约 2.5kg。屏幕为 16 英寸 2560*1600 165Hz，500nit 亮度。处理器可选 80W 性能释放的 R9 5900HX 和 R7 5800H，显卡可选 3060（130W）、3070（140W）和 RTX 3080 16G（165W）。

联想拯救者 R9000P 薄至 21.7mm，重约 2.58kg。屏幕为 16 英寸 2560*1600 165Hz，500nit 亮度。处理器为 80W 性能释放的 R7 5800H，显卡可选 3060（130W）、3070（140W）。

联想拯救者 R7000P 薄至 22.5mm，重约 2.45kg。屏幕为 15.6 英寸 1080p 165Hz，300nit 亮度。处理器为 70W 性能释放的 R7 5800H，显卡为 3060（130W）。

联想拯救者新款游戏本将于 4 月 7 日正式开卖。