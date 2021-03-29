流媒体音乐 Spotify 重新设计 macOS 和网页版，全新简洁体验

IT之家3月29日消息 外媒 9to5 Mac 报道，在对 iOS 应用推出新的更新之后，Spotify 现在开始对其桌面、Mac 和 Web 应用进行改版。在一篇博客文章中，Spotify 表示，它将推出 “桌面和 Web 应用的新改进外观和感觉 -- 调整体验，并使两者比以往更容易使用”。

“由于桌面体验作为 Spotify 通往世界的原始窗口，这不是我们轻而易举的完成的任务。我们花了几个月的时间进行测试和研究，与用户交谈，并收集反馈意见。现在，我们很高兴能够提供一个全新的、简洁的设计，更多的控制功能，以及一个伟大的新基础，让我们的听众在未来几年内通过我们的桌面应用和 Web 播放器使用 Spotify。”

IT之家获悉，通过全新的主页，Spotify 让你更容易访问 “你的资料库”中最重要的内容，并通过集成搜索简化播放列表的创建。其桌面版引入的另一个功能是可以直接将曲目拖放到你的播放列表中。

Spotify 重新设计 Top 功能

搜索——这个标签现在可以在导航页的左侧找到。

听众档案——现在包括顶级艺术家和曲目。

... 菜单——听众现在只需点击菜单开始一个电台会话、任何歌曲或艺术家曲目。

播放列表——更容易定制你的播放列表，可以编写描述、上传图片、拖放曲目、使用新的嵌入式搜索栏、编辑队列和查看最近播放的曲目，并通过右上角的新下拉菜单应用新的排序选项。

使用离线功能节省带宽——高级用户可以下载他们最喜欢的音乐和播客，即使在离线状态下也可以播放。

Spotify 解释说，重新设计的 Spotify 桌面和 Web 应用的体验使这些功能更容易使用。