Facebook 首席营收官费舍尔宣布离职

北京时间 3 月 31 日消息，据报道，Facebook 首席营收官大卫 · 费舍尔（David Fischer）周二宣布，他将从该公司离职。

▲ 大卫·费舍尔（David Fischer）

费舍尔一直是 Facebook 广告业务的负责人，并负责其全球销售组织。在他宣布离职之际，Facebook 正在为苹果公司的 iOS 隐私改革做准备，预计这种改革将导致个性化广告变得难做，并可能影响到这家社交媒体公司的广告收入。

“这是一份毕生的工作。我为我们在过去 11 年中取得的成就感到无比自豪，并对公司目前的发展道路持乐观态度。”费舍尔在其 Facebook 个人资料页面中写道。

费舍尔表示，他将继续留在 Facebook，直到秋季的某个时候，并将把重点放在 “确保平稳过渡”上。他称其离职以后的计划包括与朋友和家人共度时光，并在如有可能的情况下出外旅行。

“感谢你在过去 11 年里给我们公司带来的非同寻常的影响。”Facebook 首席运营官谢丽尔 · 桑德伯格（Sheryl Sandberg）在回复费舍尔的帖子时表示。“你帮助我们将公司业务打造成了今天的样子——马克和我以及整个公司都对此不胜感激。”

在加入 Facebook 之前，费舍尔曾担任谷歌全球在线销售和运营副总裁，并曾在前克林顿政府时期担任美国财政部的副幕僚长。

Facebook 称其不会填补首席营收官职位，而是将新设一个 “首席商务官”（chief business officer）职位，其职责范围不仅将覆盖首席营收官的职责，还将包括管理合作伙伴关系等。该公司表示，费舍尔将负责寻找继任者。