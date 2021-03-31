雷军：小米第 11 个生日，4 月 6 日举办规模最大米粉盛会，抽送全球首台 MIX FOLD 折叠屏

IT之家 3 月 31 日消息 昨天小米公司举行了小米春季发布会（下），发布了小米 MIX FOLD 折叠屏手机、澎湃 C1 影像芯片等。同时雷军宣布 10 年投资 100 亿美元，首期投入 100 亿元人民币，小米正式进军智能电动汽车市场。雷军表示，我愿意押上我人生全部的声誉，再次披挂上阵，为小米汽车而战！

IT之家获悉，而小米造车的决定来自米粉的支持。雷军称，从个人设备，到智能家庭、智能办公，再到智能出行，小米将用科技的力量，全力为米粉提供全方位、全场景的美好智能生活。

小米 CEO 雷军表示，今年 4 月 6 日是小米第 11 个生日，“米粉节”就是要与米粉分享快乐，小米科技园将举办至今为止规模最大的米粉盛会，我和小米所有高管欢迎大家来一起赏樱花，庆生日，现场还会有很多有趣的环节和丰富的奖品。

至今为止规模最大的米粉盛会

首次雷军及合伙人集体米粉见面会

首次小米时光邮戳装置亮相

首次小米文化长廊亮相

首次小米樱花邮局对外开放

首次小米智能厨房对外开放

首次小米总部新品米粉品鉴会

首次米粉主创才艺晚会

全球首台小米 MIX FOLD 现场抽送

小米米粉节活动报名：点此链接。

MIX FOLD 小米折叠屏手机，9999 元起！

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