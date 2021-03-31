中国电信：以 38.97 亿元向中国电信集团出售天翼电子商务

3 月 31 日消息 中国电信近日发布公告称，与中国电信集团于 2021 年 3 月 26 日订立协议。中国电信同意以 38.97 亿元的转让对价向中国电信集团出售所持有的天翼电子商务 5 亿元出资额的全部股权。

此外，中国电信及中国电信国际分别同意以人民币 1.31 亿元及人民币 0.44 亿元的转让对价向中国电信集团及广华物业出售中国电信持有天翼融资租赁 75% 的股权和中国电信国际持有天翼融资租赁 25% 的股权。

交易完成后，天翼电子商务及天翼融资租赁将成为中国电信集团的附属公司。中国电信将继续与天翼电子商务及天翼融资租赁保持良好密切的合作，发挥资源互补和战略协同效应，持续为公司股东创造价值。中国电信预期出售所得款项将全数作为本集团一般营运资金用途。

天翼电子商务是于 2011 年 3 月 3 日在中国注册成立的有限公司，主营业务为提供非金融机构支付服务。天翼电子商务有限公司旗下品牌有翼支付。数据显示，截止到 2020 年 9 月，翼支付服务超过了 5000 万月活用户，年交易额将近 2 万亿。2019 年，原中国电信代理董事长、总裁兼首席运营官柯瑞文曾表示，将翼支付分拆上市是长远目标。根据中国电信公司最新公告，2020 年 12 月 1 日，天翼电子商务二次增资已经完成，距离 IPO 似乎已越来越近。

天翼融资租赁有限公司于 2018 年 11 月 30 日在中国注册成立的有限公司，由本公司和本公司的全资附属公司中国电信国际有限公司分别持有天翼融资租赁有限公司 75% 和 25% 股权，主营业务为融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁咨询等业务。

数据显示，2019 年、2020 年，翼支付除税前净利润分别约为 0.84 亿元及 1.31 亿元；除税后净利润分别约为 0.69 亿元、1.14 亿元。截至 2021 年 2 月 28 日止，翼支付未经审计净资产价值约 14.69 亿元。

2019 年、2020 年，天翼融资租赁除税前净利润分别约为 278.80 万元及 352.24 万元；除税后净利润分别约为 209.09 万元及 264.18 万元。截至 2021 年 2 月 28 日止，天翼融资租赁未经审计净资产价值约 1.75 亿元。