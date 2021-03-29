中国电信的 2020：业绩表现靓丽，净利润增量不及中国联通

3 月 29 日消息 中国电信在三大运营商中第一个公布 2020 年全年财报，不管是否有意为之，这足以显示出中国电信自信满满。事实上，中国电信的业绩确实完全支撑了其自信心。根据中国电信公布的数据，并结合其他公开信息，我们和大家一起详细分析中国电信 2020 年干得怎么样？

一、中国电信整体业绩表现非常靓丽

在营业收入表现方面，中国电信 2020 年经营收入为人民币 3936 亿元，同比增长 4.7%，服务收入为人民币 3738 亿元，同比增长 4.5%，其中移动服务收入为人民币 1817 亿元，同比增长 3.5%；固网服务收入为人民币 1921 亿元，同比增长 5.5%。上述指标均优于中国联通，大概率好于中国移动（尚未公布 2020 年财报）。

在用户增长方面，中国电信 2020 年是唯一实现移动电话用户正向增长的运营商，而且用户增量超高 1400 万户；宽带用户增量虽然远不及中国移动，但是增量却是中国联通的一倍多，保持了与行业位次的一致性；在 5G 套餐用户发展方面，中国电信的 5G 套餐渗透率全行业最高，市场份额更是实现了自我超越。

客观上说，综合评价中国电信 2020 年表现，用五项全能来概括一点也不为过。中国电信在 2020 年复杂的经营环境中取得了异常靓丽的业绩，实际上，这符合中国电信一贯的稳扎稳打的风格，而且在沉稳的操作之下，中国电信的创新发展能力也得到了进一步展现，其在新业务领域的业绩表现也是可圈可点。

二、员工人工成本增幅落后于营收增速

中国电信公布的财报数据显示，2020 年其人工成本规模为 659.89 亿元，相较 2019 年的 635.67 亿元增长 3.8%。相较于中国电信营业业务收入 4.7% 的增长以及主营业务收入 4.5% 的增速，中国电信的人工成本增速显然有进一步提升的空间。虽然中国电信人均人工成本已属于全行业最高，但是这并应该成为限制其增长的原因，毕竟业绩增长了。

如果有友商的情况相比，那么中国电信的人工成本确实有提升的空间。中国电信人工成本占营业收入的比重为 16.8%，占主营业务收入的比重为 17.7%。中国联通财报公布数据显示，人工成本发生人民币 557.4 亿元，同比增长 10.3%，所占营业收入的比重由上年的 17.39% 变化至 18.35%。

虽然中国电信通过向骨干员工授予股票增值收益的形式在一定程度上弥补了人工成本总额增幅不高的情况，但是对于全集团 25 万名左右的员工来说，被授予股票增值收益的只有不到 1 万人，应该说，绝大多数员工都没有机会享受这个超级福利。另外，中国联通也公告称拟最多 25 亿元人民币回购 A 股股份用于实施股权激励计划。

看到上面表格的中国电信员工不要气馁，虽然你们的人工人本增幅跑不过中国联通，但是你们的人均人工成本是行业最高的；虽然你们的劳动生产率远高于中国联通，但是你们与中国移动还存在一定差距。客观上说，看到此表的中国移动员工才是那些最 “竟无语凝噎”的那伙人，毕竟中国移动的员工活干得多、业绩更好，但是钱却没有多拿。

三、净利润增量还不及中国联通

中国电信财报公布数据显示，2020 年公司股东应占利润为人民币 208.5 亿元，相较 2019 年的 205.2 亿元增长 1.6%，增长量约为 3.3 亿元；同时期中国电信的主营业务从 2019 年的 3576 亿元增长到 2020 年的 3738 亿元，主营业务收入增量为 162 亿元。

即便不与自身相比，中国电信的净利润增量也远不及中国联通。中国联通 2020 年财报显示，报告期内实现净利润达 125 亿元，同比增长 10.3%。2019 年全年，中国联通实现净利润为 113 亿元。经过计算得知，中国联通 2020 年服务收入增量为 114 亿元，净利润增量为 12 亿元。

经过全面对比中国电信 2019 年和 2020 年的财报，以及对照中国联通 2019 年和 2020 年的财报，我们对中国电信 2020 年的经营情况进行了初步分析，得出的结论虽然不一定全面，但是包含了主要的优缺点或者长短板。应该说，中国电信即便不是优秀学生的话，至少也是比较接近于优秀的学生。希望中国电信能够继续延续自己稳扎稳打的作风，在 2021 年取得更优异的成绩，特别是进一步做实自己的优秀学生身份。