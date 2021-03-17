中国电信：首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所主板上市，发布 120 亿股

IT之家 3 月 17 日消息 ，中国电信今日在港交所发布公告，公司建议首次公开发行人民币普通股（A 股 ）股票并在上海证券交易所主板上市，发行不超过 12093342392 股，每股 A 股面值人民币 1 元。

此外，中国电信订于2021年4月9日上午10时、10时20分（或紧随特别股东大会结束后）及10时35分（或紧随内资股类别股东会议结束后）举行特别股东大会、内资股类别股东会议及H股类别股东会议，讨论中国电信股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票等事宜。

公告显示，在符合上市地最低发行比例等监管规定的前提下，中国电信拟公开发行A股数量不超过12093342392股（即不超过本次A股发行后公司已发行总股本的13%，超额配售选择权行使前）。该公司可授权主承销商在符合法律法规及监管要求的前提下行使超额配售选择权，超额发售不超过本次发行A股股数（超额配售选择权行使前）15%的A股股份。

若其在本次A股发行前发生送股、资本公积金转增股本等事项，则发行数量将做相应调整。本次发行采取全部发行A股新股的方式。最终实际发行数量、超额配售事宜及战略配售比例将根据本公司的资本需求情况、中国电信与监管机构的沟通情况和发行时市场情况确定。

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