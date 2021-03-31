SpaceX 人类史上首次全员素人太空旅行名单已定：大学教授加入

北京时间 3 月 31 日下午消息，据报道，SpaceX 的人类航天部负责人本吉 · 里德（Benji Reed）和亿万富翁企业家杰瑞德 · 伊萨克曼（Jared Isaacman）在佛罗里达州肯尼迪航天中心直播的新闻发布会上介绍了两名最新的平民宇航员，一名大学科学教授克里斯 · 塞姆布罗斯基（Chris Sembroski）和一位航空航天数据分析师西恩 · 普罗克特（Sian Proctor）。

他们将和另外两个人——伊萨克曼自己以及海莉 · 阿塞内克斯（Haley Arceneaux），搭乘 SpaceX 计划在今年晚些时候发射的火箭前往太空。这次任务，被誉为历史上的首个全平民宇航员太空飞行。

伊萨克曼是电商公司 Shift4 Payments 的创始人兼首席执行官。他已经向伊隆 · 马斯克支付了一笔金额不确定但可能超额的资金，为自己和另外三人订下了载人龙飞船的坐席。

这次全平民的载人太空任务，按计划，将在今年 9 月 15 日之后执行。这次任务，从发射到着陆，将持续三到四天时间。

38 岁的伊萨克曼说：“当任务圆满完成时，人们会关注这件事，然后说，这是普通人第一次前往太空。”

这次任务代号为 Inspiration4，任务旨在圣裘德儿童研究医院提高关注度和帮助。伊萨克曼本人也向该机构捐赠了 1 亿美元。

伊萨克曼自任此次任务的 “指挥官”。2 月份的时候，他又任命该医院的医师助理、29 岁的海莉 · 阿塞内克斯为自己的第一个太空之旅同伴。

这次宣布的两人中，41 岁的克里斯 · 塞姆布罗斯基是西雅图地区的航空航天从业者，美国空军老兵；51 岁的西恩 · 普罗克特是亚利桑那州凤凰城南山社区学院的地球科学教授，曾经还是 NASA 的宇航员候选人。

所有这四人将接受参照 NASA 宇航员使用的课程而设计的广泛培训，为未来的 SpaceX 任务做准备。

SpaceX 还有另一个发射计划，时间可能在明年。这次任务参与者有退役的 NASA 宇航员、前以色列战斗机飞行员和另外两名来自私人太空公司 Axiom Space 的人员。

马斯克还打算在 2023 年，将日本亿万富翁前泽友作送上月球。这些飞行的收入将用来开发马斯克的新型重型火箭星舰，以实现月球和火星载人任务。