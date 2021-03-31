华为谈智能汽车：不造车、帮助车企造车，30 多个智能化部件将陆续上市

IT之家 3 月 31 日消息 ，华为今日发布了 2020 年年度报告发布。2020 年华为全球销售收入 8914 亿元，同比增长 3.8%；净利润 646 亿元，同比增长 3.2%；经营活动现金流 352 亿元，基本符合预期。

针对智能汽车解决方案业务，华为重申，华为在智能网联汽车领域的定位是增量部件供应商，目标是帮助车企 “造好”车，造 “好车”，同时透露，华为开发了下一代智能网联汽车全新的计算与通信架构，华为打造的 30 多个智能化部件也将陆续上市。

此外，华为也表示目前 HarmonyOS 已吸引到超过 20 家硬件厂商、280 家应用厂商共同参与生态建设，并重申将在手机上推出鸿蒙操作系统。HMS 已经成为全球第三大移动应用生态，2020 年年底全球注册开发者 230 万，其中国外 30 万，扩展应用超过 12 万个。

IT之家了解到，HMS Core 5.0 能力开放覆盖七大领域，包括：应用服务（App Services）、图形（Graphics）、媒体（Media）、人工智能（AI）、智能终端（Smart Device）、安全（Security）、系统（System），华为 HMS for Car 目前已适配多个车企。