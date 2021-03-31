联想 i7-11800H 款拯救者游戏本跑分曝光：单核 / 多核大幅提升

IT之家 3 月 31 日消息 搭载英特尔 11 代酷睿 i7-11800H 的联想游戏本已经出现在了 Geekbench 上，单核和多核跑分相比上代提升巨大。

如上图所示，联想 82JD 设备搭载了 i7-11800H 处理器，8 核 16 线程，2.3-4.6GHz，24MB 三级缓存。 i7-11800H 单核 1601 分，多核 9377 分。作为对比，10 代酷睿 H 处理器 i7 的最高型号 i7-10875H 单核 1300 分左右，多核 7000 分左右。

日前，在 2021 年的 GDC 展会上，英特尔副总裁兼总经理 Roger Chandler 首次展示了代号为 Tiger Lake-H 的第 11 代酷睿 H 系列处理器。

IT之家曾报道，英特尔新系列处理器将采用 Willow Cove 核心架构，并使用 10nm 制造工艺。这是英特尔正统 H 系列处理器第一次用上 10nm 工艺，在此之前的几代都是 SkyLake 老架构 + 14nm 工艺的产品。除此之外，Tiger Lake-H 处理器将拥有 20 条 PCIe 4.0 通道，满足 PCIe 4.0 显卡和 PCIe 4.0 SSD 的需求，连接性能方面则是支持 Wi-Fi 6/6E（Gig+）和雷电 4。