最新装机指南：英特尔 11 代酷睿桌面处理器，5GHz 游戏利器

IT之家3月31日消息 随着新一代 RTX 30 系列等显卡产品的上市，很多小伙伴都在考虑组装一台性能强劲的 PC 了。好马配好鞍，选好游戏 PC 的核心——CPU 是关键，性能更好的处理器产品往往会给游戏带来更高的帧率表现。3 月 16 日，英特尔正式发布了万众期待的 11 代酷睿桌面处理器，采用了全新的核心架构，带来了最高 19% 的 IPC 提升，还有新一代核显和英特尔深度学习技术加持，成为了 2021 年 PC 装机的热门 CPU。

11 代酷睿桌面处理器带来性能飞跃

首先，英特尔 11 代酷睿桌面处理器终于在 SkyLake 架构之后升级到了全新的 Cypress Cove 架构，带来了 19% 的 IPC 提升，这也是最近几代酷睿桌面处理器中升级最大的一次。

除此之外，英特尔 11 代酷睿桌面处理器还支持了速度翻倍的 PCIe 4.0 连接，高达 20 条 PCIe 4.0 通道直连 CPU，满足显卡（16 条）、M.2 SSD （4 条）的 PCIe 4.0 直连 CPU 的需求。内存的默认支持频率也升级到了 DDR4-3200，另外 B560 和 H570 系列主板也支持了内存超频，让主流用户的玩法更多。

对于核显用户来说，英特尔 11 代酷睿桌面处理器采用了全新的 Gen 12 核显，可选 UHD 750 和 UHD 730，最高 32EU，相比上代有了最高 50% 的性能提升，并且支持了 AV1 解码，完美解决视频解码、主流网游的需求。另外，由于最近加密货币带来显卡挖矿高需求，游戏显卡变得紧缺，用户可以先借助高性能的 UHD 750 独显进行一些必要的工作，待显卡供应正常之后再选配独显。

IT之家了解到，英特尔酷睿处理器历来拥有一流的连接性，最新的 11 代酷睿桌面处理器支持全新的 Thunderbolt4 接口，支持 4K 双屏显示器，以太网采用了全新的 2.5G 以太网连接技术，相比传统的 1G 以太网速度提升 2 倍以上。无线网支持英特尔 Wi-Fi 6（Gig+）技术，为游戏带来更低的延迟。

最后，11 代酷睿桌面处理器还带来了英特尔深度学习的人工智能加速指令，可实现后台自动智能游戏加速，带来更高的 FSP 和更流畅的游戏体验。

11 代酷睿 i9，硬核玩家的不二选择

英特尔 11 代酷睿桌面级 i9 主要包括 i9-11900K/F 和 i9-11900/F，8 核 16 线程规格，通过 TVB 睿频可达最高单核 5.3GHz，而通过全新的 ABT 适应性加速技术，英特尔酷睿 i9-11900K 可以让 3-8 个核心达到温度天花板，并继续挖掘处理器潜力，实现全核 5.1GHz 这个频率上限。

i9-11900K/F：8 核 16 线程，主频 3.5GHz，睿频最高 5.3GHz，125W TDP

i9-11900/F：8 核 16 线程，主频 2.5GHz，睿频最高 5.2GHz，65W TDP

酷睿 i9 系列处理器作为不少重度游戏玩家的不二之选，这次也带来了非常大的提升。在《全面战争：三国》、《战争机器 5》、《超级房车赛 2019》、《微软飞行模拟器》几款游戏的对比测试中，相比于 10 代酷睿 i9-10900K，同平台下，英特尔酷睿 i9-11900K 有着至高 14% 的帧率提升。

游戏帧率直接决定着玩家实际的使用流畅度，而帧率与处理器的性能密不可分。11 代酷睿 i9-11900K 的提升让我们看到英特尔在处理器领域长期的技术积累。除了游戏场景，更高的性能表现，在日常的视频、图片的导出中，也会大大缩减所需时间。对于内容创作人员来说，更快的处理器速度意味着更高效率。

总的来看，以 i9-11900K 为代表的 11 代酷睿 i9 依旧保持了其在游戏和内容创作方面的优势，是硬核游戏玩家和内容创作者的绝佳选择。

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11 代酷睿桌面 i7：高端装机的不变选择

英特尔 11 代酷睿桌面处理器 i7 主要包括 i7-11700K/F、i7-11700，8 核 16 线程规格，最高可达 5GHz。

i7-11700K/F：8 核 16 线程，主频 3.6GHz，睿频 5.0GHz，TDP 125W

i7-11700/F：8 核 16 线程，主频 2.5GHz，睿频 4.9GHz，TDP 65W

从规格上来看，11 代酷睿桌面处理器 i7 拥有和 i9 相同的 8 核 16 线程的高规格，i7-11700K/F 的睿频也达到了 5GHz，但价格相比 i9 更低一些，非常适合主流用户组建高端 PC。

新一代的 i7 可以满足《赛博朋克》《极限竞速 : 地平线 4》等 AAA 游戏和《CS：GO》《王者荣耀》等高帧率竞技游戏的需求，配合主流的 Z590 或 H570 主板即可释放其全部性能，搭配 RTX 3080、3070 或是 RTX 6800XT、RX 6700XT 等主流高端显卡也是绰绰有余。

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11 代酷睿桌面 i5：主流装机的神话级选择

多年以来，英特尔的 i5-XX400 系列处理器一直都是主流装机的选择。新一代的 i5 处理器在升级了新的架构之后性能更强，预计还将是主流装机的神话级选择。

i5-11600K/F：6 核 12 线程，3.9-4.9GHz，125W TDP

i5-11600: 6 核 12 线程，2.8-4.8GHz，65W TDP

i5-11500: 6 核 12 线程，2.7-4.6GHz，65W TDP

i5-11400/F：6 核 12 线程，2.6-4.4GHz，65W TDP

对于主流的游戏玩家来说，售价仅 1X99 元的 i5-11400/F 处理器绝对是性价之王，在全新架构下其 6 核最高 4.4 GHz 的规格足以应对像《绝地求生》《守望先锋》大部分热门游戏和竞技类网游。这款处理器的最佳主板是 B560 系列，值得一提的是 B560 系列主板也支持内存超频了，玩家可以搭配价格不贵的高频 DDR4 内存实现更高的帧数。显卡搭配方面，i5-11400/F 适合搭配 RTX 3060、RTX 3060 Ti 的主流级显卡。

以 i5-11400/F 为基础的 PC 设备不仅可以满足大部分游戏的需求，也适用于高端办公环境，适合大部分 PC 用户。

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总结：

采用了全新架构的 11 代酷睿桌面处理器带来了 19% 的 IPC 提升，提升幅度堪称近几年来最高。在 IPC 大幅提升的同时新一代 i9 还有最高 5.3GHz 的高频率，堪称是一代游戏利器。不仅如此，新一代处理器还带来了新的核显、PCIe 4.0 支持、Thunderbolt 4 支持以及深度学习黑科技，让该系列处理器成为了 2021 年 PC 装机的热门选择。