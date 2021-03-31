维珍银河发布新一代太空飞机：镜面设计，计划明年商业运营

北京时间 3 月 31 日晚间消息，据报道，太空旅游公司维珍银河（NYSE: SPCE）今日发布了新一代太空飞机，并计划在未来几个月恢复飞行测试。

维珍银河表示，新一代太空飞机预计今年夏天在新墨西哥州南部的 “美国太空港”（Spaceport America）进行滑翔飞行测试。这与维珍银河当前一代航天器的最后一轮测试时间相吻合。

维珍银河 CEO 迈克尔 · 科尔格拉齐尔（Colglazier）表示，新一代太空飞机的加入，标志着维珍银河开始拥有一支机队，有朝一日能从全球各地的太空港，运送付费客户和科学有效载荷。

在测试和几个月的停机维护，以及其他升级之后，维珍银河的目标仍是明年开始商业运营。之前，维珍银河曾两次进入太空。第一次是在 2018 年 12 月，从加利福尼亚州起飞。去年 6 月，维珍银河又在 “美国太空港”上空成功进行了第二次飞行。

维珍银河的新一代太空飞机通体银色，科幻感十足。其镜面外观，既是功能上的需要，也是美学的体现。作为太空飞机热防护系统的关键部分，这种设计能让飞机呈现出周围环境的外观和感觉，无论是在地球上，天空中，还是太空里。

对于维珍银河的工程师们，他们的任务是，创造一个更容易制造和维护的新版本。科尔格拉齐尔说 “很明显，我们要把成千上万的人送上太空，我们需要一些太空飞机。但真正重要的是，这些飞机多久飞行一次。我们预计，随着这一进程的推进，周转时间将大大加快，这将真正帮助我们实现业务增长。”