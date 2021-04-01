苹果 macOS Big Sur 11.3 开发者预览版 / 公测版 Beta 6 发布

IT之家 4 月 1 日消息 苹果今天推送了 macOS Big Sur 11.3 开发者预览版、公测版 Beta 6，距第五个测试版推出一周后，距 macOS Big Sur 11.2 发布一个多月，Beta 6 主要是进行 bug 修复。

IT之家了解到，开发者可以在苹果开发者中心安装适当的配置文件后，使用系统偏好设置中的软件更新机制下载 macOS Big Sur 11.3 测试版。

macOS Big Sur 11.3 为 Safari 引入了更多的自定义选项，还包括在 M1 Mac 上使用 iOS 应用的优化。还增加了 “手柄模拟”功能，可以为 iPhone 和 iPad 应用程序启用，将游戏控制器按钮映射到键盘键和鼠标按钮。在 “提醒事项”应用中，提醒列表可以按到期日、创建日期、优先级或标题进行排序。苹果在 Apple Music 中增加了一个新的 “Made For You”库快捷方式。Apple Music 应用还新增了自动播放选项，允许流媒体服务在播放列表或音乐队列结束后继续播放音乐。

macOS Big Sur 11.3 还增加了对最新的 PlayStation 5 DualSense 和 Xbox Series X/S 手柄的支持，以配合 macOS 游戏使用。

对于 HomePod 用户来说，macOS Big Sur 11.3 带来了对 HomePod 立体声对的支持。此外，Safari 已支持 WebM 视频播放。