苹果 macOS Big Sur 11.3 预览版新增游戏控制器模拟： M1 Mac 更好运行 iPhone/iPad 游戏

IT之家3月23日消息 外媒 MacRumors 报道，在 macOS Big Sur 11.3 测试版的过程中，苹果一直在完善和改进 iPad 和 iPhone App 在 M1 Mac 上的运行方式。在最新的测试版中，苹果为 M1 设备增加了游戏控制器模拟仿真功能，允许键盘或键盘和鼠标组合作为游戏控制器。

当运行 iPhone 或 iPad 应用时，打开偏好设置会出现一个触摸替代和游戏控制界面，可以用来让基于触摸的 iPhone 和 iPad 应用在 Mac 控制下运行得更好。

勾选 “控制器模拟”后，常见的游戏控制器按钮会被映射到键盘键和鼠标键上。例如，X 被映射为 Q，方向杆被映射为 WASD，Y 被映射为 E。L1 和 L2 可以分别通过按 Tab 和 Shift 键访问，而空格键则是 A 键。

Controller Emulation（控制器模拟）可以让内置有控制器支持的 iPhone 和 iPad 游戏在 M1 Mac 上玩时，用键盘和 / 或鼠标准确地控制这些游戏。这个功能是为那些没有游戏控制器的人设计的，因为有控制器的话只需连接控制器就可以玩了。

macOS Big Sur 11.3 测试版还包括前文提到的触摸替代品面板，用于将点击、滑动、拖动和倾斜等基于触摸的功能映射到键盘键上，它还有一个让 iPhone 和 iPad 应用窗口变大的功能。

控制器仿真和触摸替代功能是相互独立工作的，一次只能启用其中一个功能。

IT之家获悉，在游戏控制器支持方面，目前索尼和微软的许多控制器都能与 M1 Mac 兼容，测试版增加了对最新的 PlayStation 5 和 Xbox Series X 控制器的支持。