“伦敦历史上最糟糕的 IPO”：外卖巨头 Deliveroo 上市首日大跌 26%

北京时间 4 月 1 日早间消息，据报道，由于做空者的介入、不幸的路演，以及糟糕的时机，本周三英国外卖巨头 Deliveroo 在伦敦上市的首日大跌超过 1/4。有银行家表示，这是 “伦敦历史上最糟糕的 IPO”。

Deliveroo 股价周三下跌 26%，当天开盘市值为 76 亿英镑，而收盘时市值缩水近 20 亿英镑。尽管高盛和摩根大通为提振 Deliveroo 股价做出了多方努力，但仍然无济于事。

作为伦敦市场规模最大的一起科技公司 IPO，Deliveroo 上市的失败可能会影响英国吸引其他高增长公司前来上市的前景，尤其考虑到伦敦还面临阿姆斯特丹等欧洲其他交易所的激烈竞争。

有消息人士表示：“我真的希望，这不会导致伦敦的 IPO 市场关闭。这是巨大的风险。”他同时提到了 Funding Circle 在 2018 年糟糕的 IPO 带来的长期后遗症。

Deliveroo 的多名顾问、银行家和投资方很快将开盘的暴跌归咎于卖空者。一名直接参与该公司 IPO 的人士表示：“在 IPO 银团外银行的帮助下，今天上午至少有 3 家对冲基金非常积极地做空。开盘后的走势非常猛烈。”

然而，另一些人则对 Deliveroo 的路演提出质疑，并表示该公司的定价过高。尤其是，该公司的两级股权结构遭到英国多名大型基金经理的反对。

在此次 IPO 中，Deliveroo 的顾问方从该公司获得了 4900 万英镑的费用收入，Deliveroo 的售股股东也带来了数百万美元的收入。关于支持 Deliveroo 此次 IPO 的三家 “基石投资者”，顾问方拒绝透露具体信息。这让市场上的买家感到不安。

知情人士称，这些 “基石投资者”据说来自英国以外，其中一家在 Deliveroo 的 IPO 之前，已经通过非公开市场投资成为 Deliveroo 的股东。另一名知情人士表示：“从头到尾，我们得到的说法都是，机构账簿已经覆盖了 4 到 5 倍，但现在这个数字非常值得怀疑。”

此次路演还遭遇了更大的麻烦，原因是两级股权结构让 Deliveroo 的 CEO 许子祥获得了过大的投票权，同时也意味着 Deliveroo 无法加入富时 100 指数，因此被动型的指数基金不会对其进行配置。这引发了英国多名大型基金经理的愤怒。

一名科技行业投资者表示：“如果许子祥不坚持两级股权结构，很多事情本来可以避免。这在伦敦造成了很大的反弹。”

与此同时，随着债券收益率的上升，投资者轮动至其他行业股票，在 Deliveroo 的 IPO 之际，市场对热门科技股的需求大幅减退。Deliveroo 的外卖同行 DoorDash 和 Delivery Hero 过去一个月股价均表现疲软。

此外，尽管在新冠病毒疫情期间出现了爆发式增长，Deliveroo 创纪录的严重亏损也令许多投资者望而却步。许多投资者认为，无法确定在疫情结束后该公司能否继续保持这样的增长，而零工经济监管成本的上升也是一大隐忧。

不过，伦敦的上市规则意味着，即便银行家在本周早些时候将发行价控制在目标区间的底部，这个价格依然过高，而他们无法在不彻底取消 IPO 的情况下进一步调低 Deliveroo 的 IPO 发行价。

对 Deliveroo 来说，取消上市的选择并不在考虑范围内。去年，Deliveroo 在竞争激烈的市场上亏损了 2.24 亿英镑。一年前，该公司还向监管机构发出提示，公司已经濒临破产。尽管首日股价大跌，该公司仍然完成了 15 亿英镑的融资，从而可以继续与 Uber 和 Just East Takeaway.com 等对手竞争。

英国投资机构 CCLA 首席投资官詹姆斯 · 贝文（James Bevan）则指责了 Deliveroo 的上市时机。他指出，当前的交易量处于较低水平，而基金经理通常不愿意在季度末之前去进行新的建仓。

他说：“几乎没有人有兴趣购买这些股票。”到目前为止，Deliveroo 的股票换手只有 5000 万股。他还指出，尚未买入 Deliveroo 的机构投资者很少会想要在 3 月的最后一天购买一只波动性可能较大的股票，因为这一天恰逢他们需要完成季度业绩报告。“在季度末，机构投资者缺乏建仓的热情。机构知道，这样的股票存在下跌风险，因此通常不愿意进行新的建仓。”

无论 Deliveroo 的糟糕表现是什么原因，以及该公司的长期前景如何，已有多名科技行业投资者私下表达了对这笔交易的失望之情。

他们指责，基金经理在劳动者待遇等道德问题上装腔作势，其目的是对英国监管部门放宽两级股权结构的决定展开攻击。他们还暗示，更多的英国创业者可能会效仿英国本土互联网公司 Cazoo 的做法。该公司本周同意，通过一家特殊目的收购公司（SPAC）在纽约上市。

英国财政大臣里希 · 苏纳克（Rishi Sunak）目前正希望吸引更多科技公司前往伦敦上市，并称赞 Deliveroo 是 “真正的英国成功故事”。在 Deliveroo 上市之后，他被迫否认，对该公司的股价表现感到尴尬。

他在接受电视采访时表示：“股价总是有涨有跌。”此外他还提到，Facebook 在 2012 年上市之初也经历了坎坷，但最终仍然取得了成功。

乐观主义者也指出，另一家外卖公司 Ocado 在 2010 年的 IPO 之初步履蹒跚，但随后股价上涨了超过 10 倍。

科技行业投资者 Mangrove Capital Partners 的 CEO 马克 · 特鲁兹茨（Mark Tluszcz）表示：“创业者不会被吓到而不愿在伦敦上市。Deliveroo 的问题只是在于定价过高。”