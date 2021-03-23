英国外卖平台 Deliveroo 4 月 7 日上市，亚马逊是最大受益者

北京时间 3 月 23 日晚间消息，据报道，英国外卖平台 Deliveroo 计划于下个月在伦敦证券交易所进行 IPO（首次公开招股），预计融资约 10 亿英镑（约合 13.8 亿美元）。

根据周二提交的招股书显示，Deliveroo 计划以每股 3.90 英镑至 4.60 英镑的价格，至多发售 256,456,256 股新股。此外，公司现有股东还计划额外出售至多 128,205,128 股股票。

此次 IPO 将为 Deliveroo 估值约 76 亿英镑至 88 亿英镑之间，高于业界之前的预期。即使将来的发行价定为该价格区间的下限，Deliveroo 此次 IPO 也将成为今年迄今为止欧洲规模最大的科技股 IPO，也是 10 年来英国市场规模最大的 IPO。

Deliveroo 此次 IPO 将使公司的大股东们受益匪浅。他们中的一些人将在 IPO 中出售部分股票，但仍选择保留大部分股票。

其中，最大的个人赢家将是 Deliveroo CEO 威尔 · 舒（Will Shu）。IPO 后，他将持有 115,227,441 股股票，占 Deliveroo 股本的 6.3%。同时，他还将拥有超过 50% 的投票权。

Deliveroo 表示，在上市的前三年将使用 “双层股权”结构，这将使创始人兼 CEO 威尔 · 舒对公司拥有更多控制权。

假设 Deliveroo 将发行价定为每股 4.25 英镑（即发行价区间的中间值），威尔 · 舒所持股份的价值将在 4.9 亿英镑左右。如果发行价定在价格区间的上限，则其所持股份价值将达到约 5.3 亿英镑。

总体而言，亚马逊将从此次 IPO 中获益最多。IPO 之后，亚马逊将持有 Deliveroo 11.5% 的股份（209,720,160 股），价值约为 10 亿英镑。

当前，亚马逊持有 Deliveroo 15.8% 的股份。但亚马逊已经表示，计划出售其中的 23,302,240 股，价值约为 9080 万英镑至 1.072 亿英镑之间。

2019 年 5 月，亚马逊曾宣布牵头向 Deliveroo 注资 5.75 亿美元。其中，亚马逊是最大投资者，而其他参投方还包括 T Rowe Price、富达国际和 Greenoaks。

此外，Index Ventures 将持有 7.5% 的股份，价值约为 5.77 亿英镑。而俄罗斯投资集团 DST Global 将剩下 7.4% 的股份，价值约为 5.69 亿英镑。在此次 IPO 中，这两家公司都计划出售约 1500 万股股票，价格约为 6000 万英镑。

其他有望获得不菲回报的风投还包括 Greenoaks、T.Rowe 和 Fidelity，它们还将分别持有约 4.5 亿英镑至 5 亿英镑的股份。而 Bridgepoint 和 Accel 将持有约 3 亿英镑的股份。

Deliveroo 将于 4 月 7 日上市，股票代码目前尚不确定，将在 “Roo”和 “Droo”之间选其一。

招股书显示，去年 Deliveroo 的营收增长了 54%，毛利率从 24% 上升到 30%，但全年亏损 2.24 亿英镑。