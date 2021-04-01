IT之家4月1日消息 今日是一年一度的愚人节，腾讯通过官方公众号发布了 “愚人节”文章，任命余仁杰为腾讯首席快乐增长官。

腾讯在文中表示，任命 Moyu（余仁杰）为腾讯首席快乐增长官（H4 级别），负责腾讯全线业务及客户的快乐体验实施和增长，同时负责腾讯产品快乐评级系统的研发，向腾讯终身荣誉快乐主席 Lingdi（第灵）汇报。

IT之家了解到，腾讯在文末指出，Moyu（余仁杰）及其任命是假的。腾讯此前文章显示，虽然任命是假的，但文内的许多事情是真的。

以下为腾讯愚人节文章全文：

关于任命余仁杰为腾讯首席快乐增长官的决定

各部门，因公司发展需要，经员工带表大会讨论决定：

任命 Moyu（余仁杰）为腾讯首席快乐增长官（H4 级别），负责腾讯全线业务及客户的快乐体验实施和增长，同时负责腾讯产品快乐评级系统的研发，向腾讯终身荣誉快乐主席 Lingdi（第灵）汇报。

Moyu（余仁杰）硕士毕业于西北工业大学鱼雷制导专业，对人机、动物机、机机的互动心理和逻辑有深刻的洞察，2011 年毕业后加入腾讯。在工作上，Moyu（余仁杰）有想法、敢创新，最早提出了将公司总部搬往南极的提议，这是为生态环境考量的重大创想；他致力于发展互联网 + 农业，用技术提高农业的生产效率，在腾讯贵州山洞鹅养殖项目中，还带头研发了关键技术 “鹅语识别”；2020 年疫情期间，作为腾讯战疫团队成员之一，Moyu（余仁杰）在腾讯会议、健康码、在线教育、智慧医疗等领域，全面引领研发和用户体验的迭代升级，并于去年 4 月 1 日独创了时光加速器代码。

Moyu（余仁杰）高度认同并积极践行腾讯文化价值观，正直果敢，乐善好施。过去 6 年，他曾施救过 4 个落水儿童，还多次前往贵州义务支持腾讯为村项目，帮助农户脱贫致富。管理上，Moyu（余仁杰）善于鼓舞和激励团队，极具感召力，其团队长期保持腾讯内部活水系统简历接收最高纪录。在公司范围，其倡导的快乐工作方法，消除了至少 41000 起产品经理与程序员的潜在冲突。

希望 Moyu（余仁杰）再接再厉，在新的岗位上继续锐意进取，努力奋斗，为持续提升腾讯产品和客户的快乐体验做出更大的贡献！

最后，再公布另一个消息：本任命通知将于 4 月 31 日生效，有效期 1 天。至此，请大家注意，Moyu（余仁杰）及其任命是假的，但我们 “用户为本、科技向善”的心如假包换！祝大家愚人节快乐！

腾讯公司

二〇二一年四月一日

主题词：愚人节 公司 人事任免

主送：各部门 各分公司 各办事处

抄送：全体员工