《黑神话：悟空》开发商游戏科学获腾讯股权投资，英雄互娱：仍是外部最大股东

IT之家3月30日消息 《黑神话：悟空》开发商游戏科学 29 日晚间确认获得腾讯股权投资。从英雄互娱获悉，变更完成后，腾讯持股 5%，CEO 冯骥持股 38.75%，团队其他成员持有剩余的 37.1% 股份，英雄互娱是游戏科学的早期投资方，变更完成后持股 18.99%，仍是游戏科学最大外部股东。

▲ 《黑神话：悟空》实景图

IT之家了解到，英雄互娱也是游戏科学在研产品《黑神话：悟空》的联合出品方。

据介绍，游戏科学成立于 2014 年，由原腾讯《斗战神》项目核心成员冯骥、杨奇等人创立。过去几年，游戏科学陆续推出了《百将行》、《战争艺术：赤潮》等几款手游产品。其中，西游题材的单机 / 主机类游戏《黑神话：悟空》是其单机游戏中的拳头产品。

早在 2017 年，英雄互娱便已经对游戏科学进行了投资，并已成功发行了游戏科学的《战争艺术：赤潮》。

英雄互娱表示，本次投资一个重要的考量因素是，游戏科学团队希望腾讯给到更多的技术支持。该团队的拳头游戏《黑神话：悟空》基于 Unreal Engine 开发，而早在 2012 年腾讯就战略投资 Epic Games，并与 Epic 团队进行了长期的技术合作，旗下拥有多款使用 Unreal Engine 研发的项目，有较为丰富的实操经验。