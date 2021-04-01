中国移动 2020 年干得怎么样：最卖力的 5G 网络建设者

4 月 1 日消息 相对于中国电信和中国联通在 3 月初公布 2020 年全年财报，在 3 月底公布财报的中国移动同样交出了令人惊奇的靓丽答卷。相较于中国电信和中国联通抢先发布财报的自信，中国移动的表现则更加实在。中国移动 2020 年干得怎么样，现在我们和大家一起详细评析。

一、最卖力的 5G 网络建设者

公开财报数据显示，中国移动 2020 年资本开支为 1806 亿元，主要投入到 5G 精品网络、云基础设施、“3+3+X”数据中心、网络智能化转型等建设项目中，其中，5G 网络建设相关投资为 1025 亿元，相较年初计划增加 25 亿元。

在新基建战略引领下，中国移动持续加强了在 5G 方面的建设力度。数据显示，截至 2020 年年底，中国移动建成 5G 基站总量已经高达 39 万座，较年初多建 9 万座。中国移动 5G 基站建成数量，不但国内第一，而且也是全球第一。

仔细对比三大运营商的 5G 资本开支计划，大家就会发现，中国移动是 2020 年唯一 5G 资本开支增加的运营商。中国联通和中国电信都相较年初进行了缩减，缩减规模超过 10 亿元，这个缩减规模实际上还是比较大的。

这里有必要提示大家注意一个非常有趣的现象。中国移动投资大约 1000 亿元，建成 5G 基站数量为 39 万座；中国联通与中国电信共建共享话费 732 亿元，建成 5G 基站数量为 38 万座。中国联通与中国电信共建共享节约了哪些开支？

另外，在 5G 用户发展方面，中国移动也是一骑绝尘。公开数据显示，截至 2020 年年底，中国移动 5G 套餐用户已经超过 1.65 亿户，同时期在网 5G 终端用户超过 1.1 亿户，虽然渗透率不及友商，但是用户规模和质量都是最高的。

二、性价比最高的宽带供应商

公开财报数据显示，中国移动 2020 年新增宽带用户超过超过 2300 万户，用户总量已经超过 2.1 亿户，是宽带用户唯一突破 2 亿户的运营商，也是起步最晚，发展成就最显着的运营商，当然也是用户最青睐的宽带运营商。

在宽带领域取得如此辉煌的成就，靠噱头是搞不定，靠忽悠用户也是行不通，中国移动靠的是实实在在的性价比。这一点，既可以从 2013 年以来宽带价格持续下调进行判断，也可以从中国移动宽带出口约为行业第一梯队得出结论。

另外，中国移动实不实在，请看下表。中国移动 2020 年宽带收入 808 亿元，中国联通和中国电信分别为 426 亿元和 719 亿元。中国移动 2020 年年底宽带用户为 2.1 亿户，中国联通和中国电信分别为 0.86 亿户和 1.59 亿户。

如果这些还不足以说明中国移动宽带的超高性价比，大家可以看看一下数据。中国联通宽带用户接入 ARPU 为人民币 41.5 元 / 户，中国电信为人民币 38.4 元 / 户，中国移动则为人民币 34 元 / 户。

从三大运营商公布的宽带用户 ARPU 值来看，中国移动宽带用户 ARPU 仍然属于最低者，这也就意味着一方面中国移动一直在努力提升宽带品质，一方面还维持了较低的价格，这个算不算加量不加价呢？

三、劳动生产率最高的运营商

中国移动公开的 2020 年财报显示，当年人工成本发生为 1064.29 亿元，较 2019 年增长 3.8%，增长量为 39 亿元，所占营业收入的比为 13.86%，占主营业务收入的比重为 15.3%，低于中国电信，更是远低于中国电信。

中国移动的员工总额大约为 45.9 万人，据此我们推算得知中国移动 2020 年平均薪酬待遇约为 23.19 万元，虽然略高于中国联通的 23.02 万元，但是低于中国电信的 23.22 万元。经过多年追赶中国移动终于基本与中国电信看齐。

在劳动生产率方面，中国移动一直是遥遥领先。中国移动在 2020 年保持了一贯的强悍表现。在这个指标上，中国移动学霸做派表露无疑。虽然中国移动的薪酬待遇与友商基本持平，但是中国移动人的执行力和工作成效更显着。

除了上面的常规指标外，中国移动的新兴市场业务也有了长足进步，在股权投资领域收益更是尤其丰厚。公开数据显示，2020 年国际业务收入达到人民币 111 亿元，同比增长 16.6%；股权投资方面，全年股权投资收益对净利润贡献占比达到 11.8%；数字内容和金融科技方面，截至 2020 年 12 月底，“咪咕视频”月活跃用户同比增长 18.4%，“视频彩铃”用户超 1.4 亿，“和彩云”用户超 1 亿，“和包”月活跃用户同比增长 39.1%。

面对各种成绩，虽然中国移动属于无可争议的全面发展的学霸选手，但是在及时总结发展经验的同时，中国移动也需要重点提升短板指标，尤其要在我国争抢 5G 全球领先的道路上继续发挥模范先锋作用。