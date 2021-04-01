小米一场发布会，圆了造谣者七年的梦

3 月 30 日，雷军正式宣布小米进军智能电动汽车行业，开始了他的最后一次创业。尽管小米的公关总监徐洁云在前不久才说过“但凡说小米要造车的都是假新闻”，但是对于小米这次官宣造车，我想很多人依然是欢呼多过惊讶，因为近几年来关于小米要造车的谣言已经数不胜数，而小米官宣造车对于消费者来说也不过就是确定了这一事实而已。

小米为什么造车？

小米为什么造车？这其实是一个伪问题，因为小米造车是众望所归。小米成立至今才十一年，但是关于它造车的种种谣言就已经传了七年，这本身就侧面证明了消费者对小米造车的期待，甚至还有消费者直言：“小米敢造，我就敢买！”小雷认为，消费者对小米造车的期待是促使小米进军汽车领域的一部分原因。

其次，小米造车，因为有钱。在这场发布会中关于小米造车最核心的内容，其实是雷军很凡尔赛的宣布了小米目前已经拥有 1080 亿现金储备。它打算先开个造车的全资子公司，再砸个 100 亿人民币到汽车领域中试试水，预计 10 年内总共要砸 100 亿美元。总的来说就一个意思，造车烧钱？只要是钱能解决的问题都不是问题，毕竟小米有充足的资金造车，烧得起！

如果说小米造车的前两个理由还带有一定的戏谑性质，那么接下来就要上升到战略层面了。十年前，小米创业成功的原因被“风口飞猪”论的雷军谦虚的归结于它站在了风口之上；十年后的今天，智能汽车也已经成为了汽车发展变革中的另一个风口，小米作为一家在风口上飞起来的企业，它必定不会错过这个机会 。

另外，小米目前在智能生态方面做得相当成功，不过它目前的生态圈基本局限在了手机、电脑以及生活家居方面的智能设备，而汽车作为消费者的“移动居室”，智能化的发展也已经是势在必行。小米如果想要把自己的智能生态圈辐射到汽车之上，那么它就只有自己造车这一个选择。

相比起蔚来、小鹏、理想这些造车新势力，它们在汽车领域浸淫了数年，经历了种种磨难才有了现在的成就。那么，同为互联网造车的小米现在才开始入局是不是有些晚了？它作为新人又将会遇到哪些问题呢？

小米造车会遇到哪些难题？

首先，我们需要明确一点：小米只是现在才宣布入局造车，并不代表它此前对造车毫无兴趣。事实上小米早在 2015 年就开始研发起了汽车相关的技术，小米到目前为止已经拥有了三百多项汽车相关专利，这也就意味着小米造车的野心绝不会是像发布会上说的一时兴起。

尽管小米在汽车领域早有布局，但是无论在手机领域还是汽车领域，小米显然都不能算是一家以研发著称的科技企业。它在汽车领域的专利是以智能座舱和车联网方向为主，并不具备智能电动车所需的三电技术以及整车制造能力。

至于小米入局晚这个问题，小雷更愿意把这个事实理解为它是站在了包括蔚来、小鹏、理想在内的那上百家造车新势力的肩膀上。虽然蔚来、小鹏、理想这些新势力在造车过程中经历了各种磨难，但是小米作为后来者却并不一定要再去蹚一趟前辈们的浑水，因为现在和几年前的造车模式已经大不相同了。

小米和蔚来、小鹏、理想不同，它要造的实际上并不是“汽车”，而是一种能够搭载智能设备的移动载体，所以三电技术以及整车制造能力这些既费财力又费脑力的技术活都不会是小米发展的重点。这些技术在创业前期完全可以由第三方提供技术支持，它要做的更多是将旗下的智能生态系统辐射到汽车这个载体上来。

如果小米在创业初期不打算将研发重心放到整车制造能力上，那么汽车代工就是目前最适合小米的造车模式，因为汽车代工模式可以完美解决小米整车制造上的问题，而小米也可以更加专注于智能化软件的开发。汽车代工对于小米来说是最容易实现的造车方案，也是最低成本的解决方案。

小雷之所以猜测小米会采用代工模式造车主要有两方面的考虑。很多人看到小米要全资造车时都会认为它是想单方面扛起造车大业，实际上全资造车和闭环造车完全是两个不同的概念。

一方面，小米目前并没有汽车生产资质，它想要自己建厂造车不但要购买其它车企的生产资质，而且还需要花重金研发汽车三电技术。这对于并不注重汽车整车制造能力，且处在创业初期的小米而言是很没必要的。

另外，事实上蔚来和小鹏也都是靠代工模式才起家，区别只是它们都有自己的三电技术而已。而小鹏后来之所以会放弃代工模式，理想之所以坚持不用代工模式，很大一部分原因还是因为当时的汽车代工并不成熟。

另一方面，雷军早在几年前就跑去美国和马斯克有过几次交流。要知道，当时的特斯拉也没有整车制造能力，它的第一款车就是由路特斯的车身和底盘打造而来的。如今，汽车代工模式已经成熟，那么小米又有什么理由不用呢？

汽车代工可以说是为小米这类没有整车制造能力的新人量身定做的造车模式，这种模式本质上就是为了给更加注重智能化的科技企业入局造车提供移动载体，并且这些代工企业往往拥有深厚的造车底蕴以及先进的汽车技术，是一条新势力造车的快车道。

小米汽车会便宜，但不会太便宜

从产品层面上来看，小雷之所以坚定的认为小米是要打造专注于智能化的移动载体，是因为制造这样的汽车最容易发挥出小米品牌的优势，也最符合小米的发展战略。这一点从雷军在发布会上公布的那台装满了小米智能家居的房车上就能够看得出来，未来的小米汽车应该会以此为模板，将小米自有的科技设备“移植”到汽车这个移动载体上。

在价格方面，小米本身就是性价比的代名词，再考虑到它的用户群体，所以它的定位肯定不会太高。不过小米虽然主打性价比，但是它一直都在强调性价比不等于廉价，而且集众多科技化设备于一身的智能汽车也不可能做到非常便宜，起码进军 10 万以下的市场是不太现实的，所以幻想着花一台五菱宏光 MINI EV 的钱就能和小米交朋友的朋友们还是死心吧。

小雷认为年轻人的第一台车定价应该会在 10~20 万元之间，此后随着小米在整车制造能力上的提升，产品定位也将由下往上的提升，所以，革命尚未成功，朋友们还需努力赚钱啊！

总结

看到这里的朋友们应该都发现了，这篇文章通篇都是小雷有理有据的在“瞎扯”，并没有太多已经被落实下来的内容，因为在此次发布会上，雷军除了提及了“全资”造车之外，也就只是给出了一个要造一款感动人心的好车，并没有透露太多具体的消息。

小米造车如果真像小雷想象中这样发展，那么它的造车之路应该不会太坎坷。因为小米入局晚，科技企业入局造车容易踩到的坑已经有蔚来这些前辈踩过了，所以这会让小米少走不少弯路。只要小米汽车在创业初期不去死磕三电技术以及整车制造能力，而是采用代工模式来取长补短，那么它的发展或许真会是一帆风顺。