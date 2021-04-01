雷军看了三年的小米新 LOGO 值不值 200 万元，专业人士评价：让 MI 更有辨识度 ... 看重原研哉名气

IT之家4月1日消息 在小米春季新品发布会上，小米创办人，董事长兼 CEO 雷军宣布，小米正式启用全新 Logo。

IT之家获悉，雷军表示，估计不少人会说，就这呀？还改了 3 年？但是，这个设计师告诉我，它不只是一个简单的、形态的变化，而是一种内在的，精神气质的升级。

小米新 LOGO 由 NDC 董事长、武藏野美术大学教授原研哉亲自操刀，历时 3 年完稿。它采用了新的 “超椭圆”轮廓设计，替换原先的方形轮廓。传闻称，此次设计费用高达 200 万，引发网友一阵调侃，“雷总被骗钱了”、“雷总快报警吧”，“我上我也行”……

据三言财经报道，一位美术设计师给出高评价：他指出通过字体比例的调整，让 MI 更有了辨识度。由方到圆，是为了迎合未来的 “动效平面”时代，让新 LOGO 适应更多场景。总之在他的描述中，原研哉不愧是大师，每个改动都有其背后的深意。

另外一位设计美学博主认为，小米的 LOGO 其实从一开始完成度就非常高了，本来就不会大改。他说直角换圆角看似简单，原研哉可以做，而你就不行，“200w 买的是原研哉的名气”。而且但看这次传播效果，已经很值了。

下面是小米官方的视频。

雷军表示，大师介绍完，你们再看这个 logo，是不是感觉不一样了？莫名地有了一种生动的感觉？

“其实，我第一次看到它的时候，真有点不习惯，方方正正的小米怎么就变圆了？但是原研哉告诉我，不要着急做判断，你回去看 7 天，7 天之后，你就会喜欢它的。

我不知道大家需要多长时间来习惯小米的新 logo，反正我一看就看了三年。但确实，越看越好看，越看越觉得，它很适合今天新的小米。”