小米 11 Pro/Ultra 明日开售：骁龙 888 旗舰，定位 “安卓机皇”“安卓之光”

IT之家 4 月 1 日消息 小米在 3 月底召开的春季新品发布会正式推出了小米 11 Pro 与小米 11 Ultra 两款旗舰手机。其中，前者号称“安卓机皇”，后者被称为“安卓之光”，均搭载骁龙 888 处理器，将于明日正式开售。

小米 11 Pro

IT之家了解到，小米 11 Pro 采用 2K+120Hz+E4 四微曲柔性屏，支持 Dolby Vision 与 10 亿色真彩显示，通过 DisplayMate A + 认证，拥有绿、紫、黑三种配色。

配置方面，小米 11 Pro 搭载骁龙 888 处理器，搭配满血 LPDDR5+UFS 3.1，配备立体双扬声器，由哈曼卡顿专业调音。

同时，小米 11 Pro 全球首发全相变散热技术，采用新型相变导热材料，配合 2000m㎡大 VC，形成固液气三态疾速散热系统，支持 WiFi 6 增强版与 IP68 级防尘防水。

续航方面，小米 11 Pro 全球首发超级快充「硅氧负极」电池，支持 67W 有线快充，全球首发 67W 无线快充，内置 5000mAh 电池。

相机方面，小米 11 Pro 搭载三星 GN2 传感器，拥有 1/1.12" 英寸超大底，搭配 1300 万像素超广角镜头与 50 倍潜望长焦镜头，支持 5 倍光学变焦、光学防抖与支持 1920fps 视频拍摄。

价格方面，小米 11 Pro 手机 8GB+128GB 版本售价 4999 元，8GB+256GB 售价 5299 元，12GB+256GB 售价 5699 元。

小米 11 Ultra

小米 11 Ultra 拥有黑白两色，采用精密陶瓷工艺机身，8GB+256GB 版本售价 5999 元，12GB+256GB 售价 6499 元，12GB+512GB 售价 6999 元。

在小米 11 Pro 的基础上，小米 11 Ultra 拥有 50 MP 的三星 GN2 超大底主摄，升级了两颗 IMX586 辅助镜头，支持全焦段 8K，拥有 120 倍的潜望式长焦镜头（48MP、10 倍）以及 128° 超广角镜头（48MP），还配备了 dTOF。

此外，小米 11 Ultra 拥有一个 1.1 英寸的灵眸视窗，可显示多种信息，支持息屏显示。