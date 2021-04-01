小米集团耗资近 5 亿港元实施回购

IT之家 4 月 1 日消息 昨日晚间，小米集团发布公告称，公司 3 月 31 日回购 1930.8 万股，耗资 4.99 亿港元（约 4.22 亿元人民币），回购价格区间为 25.50 港元 / 股至 26.20 港元 / 股。

IT之家了解到，小米集团 3 月 11 日曾发布公告，宣布董事会决定行使股份回购授权，在禁止买卖期结束之后（即 3 月 24 日），小米将不定期地开始在公开市场回购股份，回购上限为 100 亿港元（约合 83.6 亿元人民币）。

此前，在 2020 年 6 月 23 日，小米股东大会通过决议，赋予董事回购股份的一般性授权，数目不超过 2020 年 6 月 23 日已发行股份总数的 10%。

2021 年 3 月 11 日，小米集团董事会正式决定行使该授权。由于即将发布 2020 年年度业绩报告，根据上市规则，小米不得在 2021 年 2 月 23 日至 3 月 24 日业绩发布日的期间买卖股份，因此该项股权回购将于禁止买卖期结束后不定期执行。

小米集团 3 月 11 日公告显示，集团董事会认为，小米现有财务资源足以支持股份购回，并维持稳健的财务状况。在“手机 X AIoT”战略推动下，小米进行回购表达了对业务现状及前景的信心，且最终会为小米带来裨益，为股东创造价值。