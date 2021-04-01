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七彩虹 RTX 30 系列显卡现已支持 Resizable BAR

2021/4/1 14:04:23 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 4 月 1 日消息 七彩虹今天宣布，七彩虹 iGame GeForce RTX 30 系列全线显卡现已支持 Resizable BAR 技术，玩家现在即可前往七彩虹官网（colorful.cn）下载更新。

IT之家了解到，在传统基于 Windows 的计算机系统中，受限于 PCIe 的规范，CPU 一次只能读取 256MB 的显存。而随着显存容量和 PCIe 通道通信能力的提升，这一规范就造成了不必要的资源浪费，限制了系统性能。NVIDIA Resizable BAR 作为 PCIe 通道的一种功能，可以解锁 CPU 访问显存的限制，让 CPU 由过去只能读取 256MB 显存开放为全部，并且能够多任务协同传输，大幅提升数据的处理能力。在这项技术的加持下，运行部分游戏时的性能可借此提升高达 10%。

目前根据 NVIDIA 给出的说明，已有《刺客信条：英灵殿》《战地 5》《无主之地 3》《极限竞速：地平线 4》《Gears5》《地铁：离去》《荒野大镖客：救赎 2》《看门狗 2：军团》以上游戏支持这一技术，后续仍会有更多加入其中。玩家只需要在七彩虹官网产品页面下载更新相应的 vBIOS，即可拥有 Resizable BAR。

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关键词：七彩虹显卡

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