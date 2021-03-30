11 代桌面酷睿首发，七彩虹推出两款白色主题 Z590 主板

IT之家 3 月 30 日消息，今晚，英特尔 11 代 CPU 将正式解禁，七彩虹也在今日发布两款搭配 11 代 CPU 的白色主题主板，包括一款高性价比的 Z590 中板 CVN Z590M GAMING FROZEN 以及 iGame 系列的 500 系列全新白色主题主板 iGame Z590 Vulcan W。

CVN Z590M GAMING FROZENCVN

Z590M GAMING FROZEN 搭配了 10+2 相 60A 混合数字供电，支持 i5、i7 级别的 CPU，拥有双 PCIE 金属加强插槽，双 M.2 固态金属散热片，一体式 IO 挡板。

CVN Z590M GAMING FORZEN 拥有 MATX 主板中非常强大的扩展的扩展性，4 条 DDR4 内存插槽，6 个 SATA 接口，1 个 PCIE 3.0 M.2 固态插槽，一个 PCIE 3.0 X4 插槽，以及一个 PCIE3.0 X1 插槽。当然还有 11 代系列最具有特色最强劲的 PCIE 4.0 X16 插槽和 PCIE 4.0 M.2 固态插槽。在 IO 接口上，该主板还支持 WIFI 6 接口，三倍于前代的传输速度。

iGame Z590 Vulcan W

iGame Z590 Vulcan W 作为七彩虹的旗舰主板系列，推荐搭配 i9 11900K CPU。这款主板拥有超强的 14+2 相 90A 的豪华供电，以及 8+8Pin CPU 电源接口，3 条 PCIEX16 的插槽，2 条为 PCIE 4.0 技术。3 个 M.2 固态，一个为 PCIE 4.0 固态。

其中 3 个 X16 接口，都为合金加固插槽，3 条 M.2 固态，都拥有技术散热装甲，为用户的散热性能，做到保驾护航，

在 PCIE 4.0 的线路上，本系列主板一共有 20 条 PCIE 通道，2 条 PCIE 4.0x16 插槽，以及一条原生的 PCIE 4.0 M.2 插槽。本主板使用了通道分流技术，当用户只使用一条 PCIE X16 插槽时，为正常的 PCIE 4.0X16 工作状态，当用户 2 条插槽都使用时，将两条插槽分为 PCIE 4.0 X8 状态工作，可用于用户的自由扩展。

在 IO 接口上，该主板支持急速 WIFI 6 接口，2.5G 网络接口，以及全新的雷电 4 接口，20Gbps 的传输速度，还可以用于 4K 双屏显示，均可一线搞定。

IT之家了解到，全新的两款产品，都是用的是纯白的 PCB 板，使用了全新的材料，这要求研发在电路层上，保证电路运行的稳定性，还需要考虑工艺的加工水平。纯白 PCB 需要更高的工艺以及成本。

从 3 月 30 日至 4 月 15 日，在京东购买七彩虹主板产品，即可参加活动，晒单获得 100E 卡。CVN Z590M GAMING GROZEN 将在 30 日上架，售价定为 1399 元。而 iGame Z590 Vulcan W 也会在活动期间上架。