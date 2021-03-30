【IT之家开箱】技嘉推出 Z590 AORUS XTREME 主板，售价 8888 元

IT之家 3 月 30 日消息 今天，英特尔 11 代酷睿正式解禁，技嘉同时推出了 Z590 AORUS XTREME 旗舰主板，起售价是 11999 元，折扣价是 8888。

技嘉这款顶级的 Z590 主板产品包装精致。

整体来看，技嘉 Z590 AORUS XTREME 采用了一整块纳米碳涂层的金属装甲在主板底部做支撑，既保证了主板的整体强度，又能够利用金属良好的导热性快速散热。

技嘉 Z590 AORUS XTEREM 几乎将所有的内部的接口都做了隐藏处理所有的内部接口集中在主板的右侧和顶部区域，这样就保证了整个主板外观的整洁。

IT之家了解到，这款主板采用了20+1相数字供电设计，配备了一体式散热装甲，采用了 100A DrMOS 以及 8 层电路板，另外还有针对 PCIe 4.0 专用的低抗阻电路板。处理器供电采用 8+8 Pin 供电插座。另外，技嘉 Z590 AORUS XTREME 在散热管和散热鳍片上采用了纳米碳涂层，以此提高散热效率。

技嘉 Z590 AORUS XTREME正面有3 个 M.2 接口，都有散热装甲加持。

内存方面，技嘉 Z590 AORUS XTREME 主板拥有两路双通道 DDR4 内存，支持 XMP 内存超频技术，最大内存超频可以达到 5100MHz，独立式的布线、钽电容稳流，这些都能有效的降低电磁干扰，提升主板的内存超频能力。



接口方面，这款主板配备了两个Intel Thunderbolt 4接口(USB Type-C接口)，支持DP及Thunderbolt技术的显示输出，可支持高达5120 x [email protected] Hz 24 bpp的分辨率(单一显示输出)。HDMI接口可支持高达[email protected] Hz的分辨率。

技嘉 Z590 AORUS XTREME 还赠送了 AORUS Gen4 AIC 扩展卡，这一扩展卡包含 2 组 PCIe M.2 SSD 插槽，支持 RAID 0 磁盘阵列搭建，RAID 0 磁盘阵列最大可以实现 19970MB/s 的读取速度和 16070MB/s 的写入速度。

天猫AORUS/技嘉 Z490 AORUS XTREME 发烧级电脑电竞游戏主板支持